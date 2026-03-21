Ya hay fecha: este parque acuático cerca de Galicia abre su temporada en mayo con toboganes, piscinas y más

Si hay un plan seguro en verano, ese es disfrutar de los parques acuáticos. Cuando el calor aprieta, son una opción ideal para combatir las altas temperaturas y disfrutar de un día en familia o con amigos.

Aunque todavía quedan varias semanas para el inicio oficial de la temporada estival, los complejos acuáticos comienzan a anunciar sus fechas de apertura, y ya conocemos la de uno en el norte de Portugal.

Toboganes infinitos, piscinas de todo tipo y más

Naturwaterpark Naturwaterpark (Web)

El verano 2026 comenzará en el hemisferio norte el domingo 21 de junio. Sin embargo, Quinta do Barroco, en Vila Real, se adelantará unas semanas con la apertura de su parque acuático con toboganes infinitos, piscinas de todo tipo y más.

El viernes 29 de mayo ha sido la fecha elegida por Naturwaterpark - Parque de Diversões do Douro para reabrir sus instalaciones. Según han confirmado a este medio, el complejo permanecerá abierto durante toda la temporada estival, hasta el domingo 6 de septiembre.

Desde pistas rápidas hasta toboganes infantiles, el complejo acuático de Vila Real reúne todo lo necesario para disfrutar de una jornada de verano. Entre las atracciones más atractivas, 'SkyBox Azul' promete mucha adrenalina, con cerca de 100 metros de bajada.

Hablando de mega toboganes, 'Tobogán Azul' supera los 55 metros de longitud; el 'Kamikaze', con 26 metros, propone un recorrido solo apto para valientes, y el 'Lane Slide', con 26 metros y trazado abierto, es una opción para toda la familia.

Para los que prefieran un plan más tranquilo, el Parque alberga una piscina de hidroterapia con una impresionante cascada y una zona con cinco toboganes infantiles de baja dificultad y varios juguetes.

Naturwaterpark - Parque de Diversões do Douro forma parte de un complejo que también ofrece atracciones de aventura, como escalada, paintball e incluso tiro con arco. Además, cuenta con una zona de camping para quienes quieran prolongar la estancia.

Precios y horarios de Naturwaterpark - Parque de Diversões do Douro

A falta de conocer más detalles sobre la temporada 2026 de Naturwaterpark - Parque de Diversões do Douro, el año pasado el horario era de 10:00 a 18:30 horas, con un precio de entrada de 17 euros para usuarios de 12 a 64 años.

En la última temporada, el precio de la entrada fue de 20 euros los fines de semanas y festivos, mientras que el acceso para pequeños de hasta 3 años fue totalmente gratuito. El precio era de 22 euros durante julio y agosto, sin importar el día de la semana.