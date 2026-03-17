Exposiciones, poesía y conferencias para celebrar el centenario de Carlos Oroza en Vigo

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participaron este martes junto al presidente de la Asociación Évame-Oroza, Xabier Romero, en la presentación del programa de actividades culturales del colectivo, creado para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor Carlos Oroza, fallecido en Vigo hace diez años.

Allí, la representante autonómica destacó la labor realizada por la asociación, nacida en 2022 para revitalizar el Casco Vello, y apuntó al "efecto dinamizador" de la cultura viguesa gracias a su programación. "El renacimiento cultural y social de nuestro barrio histórico es un hecho gracias al trabajo que realiza vuestro colectivo a diario y, como presidenta del consorcio, quiero felicitaros por convertir el edificio que rehabilitamos en un punto de referencia", señaló Ana Ortiz.

La programación, que cuenta con el apoyo de la Diputación y de la Xunta de Galicia, incluye una intensa agenda de actividades abiertas a la ciudadanía, entre las que destacan ocho exposiciones de arte, un ciclo de conferencias, recitales de poesía y eventos culturales propios que consolidan este espacio como uno de los focos culturales más dinámicos de la ciudad.

Luisa Sánchez puso en valor el trabajo desarrollado por la asociación en los últimos años para dinamizar la cultura en Vigo. "Évame-Oroza ha demostrado una extraordinaria capacidad para generar una oferta diversa y abierta, que combina exposiciones, actividades literarias y encuentros con creadores y que enriquece la vida cultural de la ciudad", señaló.

En el ámbito expositivo, la programación reunirá a artistas de distintas generaciones y disciplinas, combinando nombres consolidados del arte gallego con creadores contemporáneos. Entre las muestras previstas figuran las exposiciones de HeyJuddy, Marta Bran o Jesús Otero, así como propuestas de artistas como Xosé Miranda, Blas González o Natasha Lelenco.

La programación también incluye una apuesta destacada por la recuperación y difusión de grandes figuras del arte gallego, con exposiciones dedicadas a Laxeiro y Mercedes Ruibal.