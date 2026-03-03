Pontevedra acoge la tercera edición de Dancing Galicia con récord de participación

La sede de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra ha acogido este martes la presentación oficial de la tercera edición de Dancing Galicia, un acto conducido por el delegado territorial, Agustín Reguera, junto al director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y la directora del campeonato, Raquel Rodríguez.

Según han destacado desde la organización, este año se ha alcanzado un récord de participación, con más de 1.000 bailarines de entre 4 años y edades adultas, lo que ha llevado a incorporar la disciplina de Acro, en auge, a las previstas inicialmente.

Por su parte, Lorenzo felicitó a Rodríguez por consolidar en pocas ediciones un certamen con "relevancia" y cifras destacadas, con alrededor de 1.200 participantes y una asistencia similar de público, subrayando además su celebración en una fecha significativa como el Día Internacional de la Mujer.

Dancing Galicia se disputará este domingo 8 de marzo en el Auditorio de Afundación de Pontevedra, en dos bloques: sesión matinal desde las 09:30 horas para Lírico y Danza Clásica, y sesión vespertina desde las 15:00 horas para Fusión y Acro, con categorías como Mini Children, Junior, Senior, Mega Crew y Premium.

El campeonato repartirá más de 3.000 euros en premios, reconocerá coreografías y vestuarios y otorgará becas en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y en The Place Dance Studio (Madrid); el jurado estará integrado por Alessio Natale, Victoria Miranda y Silvia Mira.