Diana, la bloguera rusa que cambió Moscú por un pueblo de Ourense: "Fuera de tu país te sientes totalmente libre"

De una ciudad con trece millones de habitantes a un pequeño pueblo a las afueras de Ourense. Ese fue el cambio que hizo Diana Kryzhanovskaya, una joven rusa que, a los 21 años decidió dejar su ciudad natal para embarcarse en una nueva aventura en el interior de Galicia, y compartir su experiencia a través de sus redes sociales (@gallerusa).

"Desde que era niña siempre tuve claro que, al acabar la carrera, me iría a vivir a España. Quería vivir en un sitio en el que hiciera calor", explica Diana. Dicho y hecho, nada más finalizar el Grado de Filología en Moscú, la joven hizo las maletas y se fue a vivir lo más al sur posible del continente europeo. Ourense, sin embargo, fue una casualidad o, más bien, el destino.

Pese a que Diana se mostraba atraída hacia Andalucía, Málaga en concreto -donde veraneaba desde pequeña con su familia-, Galicia se le fue presentando cada vez más como la opción más lógica. Filóloga de formación, su amor hacia Galicia despertó de forma casual: "un día paseando por Moscú me encontré en un banco las Sonatas de Valle-Inclán", un libro que, según relata, le fascinó tanto que años después decidió hacer su Trabajo de Fin de Grado sobre el escritor gallego. Así fue como conoció Galicia y "se enamoró del territorio".

En un primer momento, Diana se mudó a Vigo, una ciudad que parecía la opción más lógica, al tratarse de la urbe más grande de Galicia. Sin embargo, poco duró en la ciudad olívica: "quería más paz, buscaba algo más pequeño y tranquilo", dice. Así fue como aterrizó en un pequeño pueblo de Ourense que, según explica, "tiene lo mejor de los dos mundos": "por el día estoy en la ciudad y por la noche puedo volver a mi casa en el pueblo y descansar tranquila junto a sus mascotas". "Ya no me imagino viviendo en una ciudad", asegura.

Un blog con el que conectar con el mundo

Lo de contar su experiencia a través de las redes sociales llegó más tarde. "Al principio me sentí un poco sola porque era muy difícil hacer amigos. Además, cuando estás fuera de tu país te sientes totalmente libre para hacer cosas que, de otra forma, te hubieran dado vergüenza", confiesa Diana. Así, las redes se convirtieron en un refugio con el que expresarse y poder generar una comunidad online y, con el tiempo, offline. "Casi todos los amigos que tengo a día de hoy los conocí gracias a mi perfil", celebra.

Además, su contenido se convirtió en una especie de blog, en el que poder expresar sus sentimientos y aquellas cosas que, por motivos culturales, le sorprendieron de España. "Suelen decir que los gallegos son cerrados, pero no conocen a los rusos", bromea Diana, explicando que una de las cosas que más le gusta de Galicia es la cercanía y la amabilidad de las personas. Sin embargo, en ocasiones esa cercanía también es motivo de incomodidad: "La gente es muy táctil, le gusta el contacto físico y, para un extranjero, es desconcertante".

Ahora, tras siete años en Galicia, Diana comienza a interiorizar cada vez más las formas de vida de la zona y planea hacer su futuro aquí. De hecho, actualmente se encuentra cursando estudios de Máster en la Universidade de A Coruña donde, como no, está haciendo su Trabajo de Fin de Máster sobre la vida y obra de Valle-Inclán; temática que espera poder extender para realizar un Doctorado.