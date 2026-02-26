Luz Casal, Taburete y mucho más: Todos los planes que puedes hacer en Vigo este fin de semana

Desde la música de Luz Casal, Taburete, La Banda Sabinaria y Hey Kid hasta el gran espectáculo del 10.º aniversario de De Vacas o el Kraneo Fest. La música no dejará de sonar este fin de semana.

Otros eventos importantes de estos días serán el Campeonato Gallego de Patinaje, el Show patético de Abián Díaz y la 8.ª edición de la Carreira Calvario 5+5.

Conciertos del fin de semana

Taburete @taburetegram

El último fin de semana del mes de febrero trae consigo algunos de los conciertos más esperados del mes. Desde Luz Casal hasta Taburete, sin olvidar otras citas musicales con artistas nacionales emergentes, como Hey Kid. ¿Cuáles tienes apuntados en tu agenda?

El jueves 26 y viernes 27 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de Vigo tenemos dos fechas inéditas con Luz Casal, la artista que a día de hoy sigue conquistando generaciones enteras con su ecléctico sonido. En esta gira por teatros presentará su nuevo álbum: Me voy a permitir.

El viernes 27 a las 21:00 horas en la sala Rouge tenemos una cita con Hey Kid, conocido por su nuevo sonido indie-pop sincero e intimista. En su gira de 2026 A Nuevos Lugares Juntos Otra Vez, el artista nos invita a soñar con él en un espectáculo en el que hará un recorrido por su fresco repertorio de éxitos.

El sábado 28 a las 21:00 horas disfrutaremos de un espectáculo en directo de Taburete, quienes se presentarán en el Auditorio Mar de Vigo. Tras una pausa en su carrera musical, Taburete vuelve con más fuerza que nunca para presentar su nuevo álbum y gira nacional: El perro que fuma.

El sábado 28 a las 21:00 horas en el Teatro Afundación de Vigo recibiremos a La Banda Sabinera, los coautores de los grandes éxitos de Joaquín Sabina que han enamorado a varias generaciones. Llegan a la ciudad olívica con Benditos Malditos, su gira por teatros en la que recordarán grandes éxitos como Leningrado, A la orilla de la chimenea... ¡Y muchos más!

El sábado 28 cerramos el mes de grandes conciertos con una cita exclusiva de Nadie González y Sombra Alor a las 22:15 horas en la sala MasterClub. Estas artistas prometen dar una noche inolvidable con el sonido electrónico de Nadie González y la fusión de flamenco, pop y soul de Sombra Alor.

También será un fin de semana clave para los tributos, pues el viernes 27 podremos disfrutar de Abaixo cu sistema (System of a Down) en la sala MasterClub y Pedrá (Extremoduro) en La Fábrica de Chocolate.

Representación de Máis Saaabor!

La obra teatral 'Máis Saaabor!' se representará el jueves y el viernes

El jueves 26 y viernes 27 a las 10:00 horas aterriza en el Auditorio del Teatro Afundación la obra teatral Máis Saaabor!, de los creadores de Saaabor!, pieza ganadora del Premio del Público en el Festiclown 2018.

En este espectáculo dirigido para todos los públicos, dos reconocidos chefs ofrecerán un sabroso y equilibrado menú. Se promoverá la cocina, la alimentación saludable y el consumo de productos de proximidad.

Será una función de entrada gratuita.

Vacanal Sinfónica de De Vacas

El nuevo espectáculo que presenta De Vacas para celebrar su 10.º aniversario

El sábado 28 a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Vigo se podrá disfrutar del gran espectáculo que protagonizará De Vacas para celebrar su 10.º aniversario.

Así es cómo nace Vacanal Sinfónica: un viaje por todos sus éxitos, pero en formato Orquesta. Será un espectáculo dividido en cuatro actos que abarcarán canciones, letras y vivencias.

También estarán acompañados del Coro da Rá.

Puedes conseguir las entradas desde 12 euros en giglon.com

Kraneo Fest

Cartel del festival de música urbana Kraneo Fest

El sábado 28 a las 11:00 horas dará inicio la 2.ª edición del Kraneo Fest. Será una jornada completa de música urbana en La Contenedora, donde se podrá disfrutar de una sesión completa de baile, música, moda, mercadillos y arte del grafiti y tattoo.

La programación musical del Kraneo Fest es la siguiente:

DJs

11:00 horas - Akali

14:00 horas - Yakro

15:00 - Easyexit

16:00 - Genius y Braisman

20:00 - Skarmento

Conciertos

19:00 horas - Ventana, Carola y Sito Ventura

Campeonato Gallego de Patinaje - Grupos Show & Cuartetos

Cartel del Campeonato Gallego de Patinaje

El sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo se celebrará el Campeonato Gallego de Patinaje en el Complejo Deportivo As Travesas de Vigo, una cita imprescindible para los amantes del patinaje artístico.

La jornada del sábado 28 dará inicio oficialmente a las 17:30 horas con las actuaciones de los grupos junior y pequeños. La entrega de premios será a las 20:40 horas.

El domingo 1 a las 17:00 horas será el turno de los grupos grandes y los cuartetos junior y senior. Los premios se entregarán a las 20:00 horas.

El precio de la entrada por ambos días está a la venta por 15 euros.

Show patético de Abián Díaz

El cómico Abián Díaz llega con su 'Show patético' a la ciudad herculina

El domingo 1 a las 18:00 horas en el Auditorio del Teatro Afundación de Vigo tendrá lugar el Show patético de Abián Díaz.

En este espectáculo, nuestro cómico promete hacer reír a su público hasta que no pueda más. Para ello, viene preparado con su inseparable piano y su estilo personal que desborda carisma.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

VIII Carreira Calvario 5+5

Cartel de la 8.ª edición de la Carrera del Calvario en Vigo

El domingo 1 empezaremos el mes con una prueba deportiva en el barrio olívico de O Calvario.

Habrá dos modalidades diferentes:

Mayores de 16 años Distancia : 5K y 10K Salida : 11:15 horas

Menores de 16 años Distancia : 80 a 2.100 metros Salida : 10:00 horas



El recorrido de la prueba será por la zona urbana con salida y llegada en Jenaro de la Fuente, frente a Mercadona y el Gimnasio McFIT.