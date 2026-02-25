Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta de la Arribada 2026 de Baiona (Pontevedra)

Baiona (Pontevedra) ya avista la Carabela Pinta. La villa marinera celebra este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo, su emblemática fiesta de la Arribada, que conmemora la llegada de dicha embarcación al puerto gallego tras el "descubrimiento de América".

Este año, se celebrará el 533 aniversario de este hito histórico, cuando la Carabela Pinta, maltrecha por los temporales y con el aparejo en malas condiciones llegó a Baiona. Desde la villa pontevedresa, partieron las relaciones que informaron a los Reyes Católicos del éxito de la flota comandada por Cristóbal Colón.

Aquel 1 de marzo de 1493, descendieron de la nave Sarmiento y Quintero, los dos miembros de la tripulación que solicitaron al regidor de la villa, Payo Veloso, permiso para el desembarco. Tras unos días en la Ribeira de Baiona, con la bodega cargada de provisiones, partieron hacia el puerto de Palos, donde llegarían la tarde del día 15 de marzo.

La tripulación estaba compuesta por 26 hombres, casi todos andaluces, que se encontraban bajo las órdenes del capitán Martín Alonso Pinzón y del piloto Cristóbal García Sarmiento. Pinzón llega gravamente enfermo y muere a los pocos días de arribar a la Península. Con él se perdió su versión de los hechos.

Talleres, espectáculos y mucho más

La Fiesta de la Arribada volverá a ofrecer entretenimiento para toda la familia. Espectáculos, talleres, animación, exhibiciones, exposiciones y juegos populares llenarán de ilusión y felicidad las calles de Baiona durante los próximos días.

En la antesala de la fiesta, la villa pontevedresa acogerá dos conferencias históricas. La primera, el 25 de febrero, 'España y América en la Edad Moderna: El gran intercambio de alimentos', será impartida por María de los Ángeles Pérez Samper —catedrática Emérita de Historia de la Universidad de Barcelona—.

La segunda, 'El tornaviaje a Galicia. Una relación de ida y vuelta con América', correrá a cargo de Juan Monterroso —catedrático de Arte de la Universidad de Santiago de Compostela— y tendrá lugar el jueves 26 de febrero.

Fiesta de la Arribada Concello de Baiona

Una de las grandes novedades de esta edición son los 32 juegos populares gallegos que se desarrollarán desde el 27 de febrero en el Parque de A Palma. El Concello ha anunciado además la creación de una zona de competición denominada 'Desafío Arribada Tiro de la Llave'.

Otra de las incorporaciones es el espacio 'O Xardín das Redes', un área interactiva medieval que incluirá mercadillo social, talleres, juegos participativos, un museo vivo y recreaciones de leyendas y escenas de la vida marinera de la Baiona de 1493. Estará ubicado en los jardines del Hospital Sancti Spiritus.

Además, se renovará la oferta de animación con nuevos pasacalles, espectáculos aéreos y las actuaciones de las compañías que recorrerán el mercado ambientados de zancudos, gigantes, bufones, marionetas y criaturas fantásticas, como demonios, ogros y seres mitológicos.

La música medieval también será uno de los pilares de la fiesta, aunque todas las miradas las cautivarán los tradicionales espectáculos medievales, como el tiro con arco, la justa, la esgrima antigua y la representación del drama histórico 'Arribada del Descubrimiento', de Avelino Sierra. Su escenario será de nuevo la playa Ribeira.

Real Mercado Medieval de la Arribada

El Real Mercado Medieval de la Arribada volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en 2015. El Concello ha autorizado un total de 183 solicitudes de ocupación de vía pública:

54 tenderetes del Concello , dedicados a la venta de artesanía, ubicados en la calle Carabela Pinta.

82 puestos propios (28 de alimentación y 54 de artesanía), situados en las calles Marqués de Quintanar, Plaza Pedro de Castro, Paseo Ribeira y Santa Liberata.

26 puestos de establecimientos de la villa , que ocuparán la fachada de sus propios negocios.

16 asociaciones gremiales , asentadas en la plaza de Santa Liberata.

5 paradas de los Pueblos Hermanos: Palos de la Frontera, Pornic, Vila do Bispo, Cuba y Baiona, con productos típicos de sus respectivas zonas.

Plano general de la fiesta de la Arribada 2026 Concello de Baiona

Exposiciones

Además, durante los días de celebración los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de exposiciones:

Exposición Inventio Mundi. Galicia en los viajes transoceánicos . Siglos XV-XVII , en la primera planta de Capitanía Marítima de Baiona: exposición subvencionada por el Consello da Cultura Galega en el marco del programa de itinerancias.

. , en la primera planta de Capitanía Marítima de Baiona: exposición subvencionada por el Consello da Cultura Galega en el marco del programa de itinerancias. Muestra etnográfica 'La historia y el habla del gremio de los cesteros' , en la planta baja de la Biblioteca: cesteros profesionales muestran el arte de la cestería, preservando y manteniendo vivas las técnicas y los valores transmitidos a lo largo de los años en el gremio.

Exposición 'La Gamela del Mar de Baiona' : el historiador Anxo Rodríguez Lemos hará un recorrido a través de una Gamela, mostrando los accesorios de pesca que iban a bordo de la misma, los reparos necesarios a través del proceso del calafateado. En el centro de la exposición, se expondrá una Gamela fabricada en madera, por el último carpintero de Ribera de la Villa

'El arte de navegar con las estrellas de las Naos y las Carabelas': taller divulgativo a cargo de Juan José Rodríguez Terrón, de cómo a través del cielo nocturno, los marinos lograban orientarse en el vasto océano.

¿Cómo llegar a Baiona?

Todas las personas que quieran disfrutar de esta histórica celebración podrán acercarse hasta Baiona por carretera. Se recomienda estacionar el coche en Porto do Molle, donde el Concello ofrecerá un servicio gratuito de un autobús lanzadera que conectará con la fiesta desde el sábado.

Los autocares saldrán en dirección a la villa cada media hora —el sábado, desde las 12:00 hasta las 23:00 horas; el domingo, desde las 11:00 hasta las 20:30 horas—. El trayecto de vuelta desde Baiona tendrá la misma frecuencia —el sábado desde las 15:00 hasta las 23:59 horas; el domingo desde las 13:30 hasta las 22:00 horas—.

Además, la compañía Lugove, encargada de ofrecer servicio de autobús con destino y origen Baiona, reforzará sus viajes el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. En total, ofrecerá 33 nuevos trayectos entre Vigo y la villa. En este enlace se pueden consultar los horarios.

Quienes prefieran vivir la experiencia del capitán Martín Alonso Pinzón podrán acudir a la fiesta de la Arribada por mar. Piratas de Nabia y Mar de Ons dispondrán de diversos trayectos que conectarán Moaña, Cangas, Vigo, Panxón y Baiona. En estos enlaces se pueden consultar los horarios de Mar de Ons y de Piratas de Nabia.

Programación por días

Miércoles 25 de febrero

20:00 horas: Casa de la Navegación de Baiona, conferencia El viaje de los alimentos entre España y América por parte de la catedrática emérita de Historia de la Universidad de Barcelona, María de los Ángeles Pérez Samper.

Jueves 26 de febrero

20:00 horas: Casa de la Navegación de Baiona, conferencia El tornaviaje a Galicia. Una relación de ida y vuelta con América por parte del catedrático de Arte de la Universidade de Santiago de Compostela, Juan Monterroso,

Viernes 27 de febrero

10:00 horas: Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo de la Fiesta de la Arribada. Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones del Reino.

Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo de la Fiesta de la Arribada. Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones del Reino. 12:00 horas: Iglesia Santa María de Baiona, misa Solemne cantada por la Coral Polifónica Baiona La Real. Ofrenda de Coronas ante la Cruz de Evangelización de América.

Iglesia Santa María de Baiona, misa Solemne cantada por la Coral Polifónica Baiona La Real. Ofrenda de Coronas ante la Cruz de Evangelización de América. 13:00 horas: Capitanía Marítima, muestra Inventio Mundi. Galicia en los viajes transoceánicos. Siglos XV-XVIII. Consello da Cultura Galega.

Capitanía Marítima, muestra Inventio Mundi. Galicia en los viajes transoceánicos. Siglos XV-XVIII. Consello da Cultura Galega. 17:00 horas: Jardines Casa de la Navegación, inauguración de la Placa Cristóbal García Sarmiento donada al Concello de Baiona por parte de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana en el 50 Aniversario del Hermanamiento entre ambos municipios, acompañados por el grupo de música Gaeloc.

Jardines Casa de la Navegación, inauguración de la Placa Cristóbal García Sarmiento donada al Concello de Baiona por parte de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana en el 50 Aniversario del Hermanamiento entre ambos municipios, acompañados por el grupo de música Gaeloc. 17:30 horas: Jardines Casa de la Navegación, teatro infantil Las Astrolocas a cargo de Las Sargantanas

Jardines Casa de la Navegación, teatro infantil Las Astrolocas a cargo de Las Sargantanas 17:30 horas: Parque de la Palma, pasacalles de los Gigantes Morunos a cargo deSaltinpunquis.

Parque de la Palma, pasacalles de los Gigantes Morunos a cargo deSaltinpunquis. 17:45 horas: Parque de la Palma, espectáculo medieval de marionetas de hilo El Carro Errante de Toni Dimondi.

Parque de la Palma, espectáculo medieval de marionetas de hilo El Carro Errante de Toni Dimondi. 18:00 horas: Hall del Ayuntamiento, inauguración exposición monográfica La gamela del mar de Baiona. Colección Anxo Rodríguez Lemos-Cronista Oficial de Baiona.

Hall del Ayuntamiento, inauguración exposición monográfica La gamela del mar de Baiona. Colección Anxo Rodríguez Lemos-Cronista Oficial de Baiona. 19:00 horas: Casa de la Navegación de Baiona: Musealización de la placa de bronce del IV Aniversario del lugar de reparación de la Carabela La Pinta donada por Antonio González Ramos.

Casa de la Navegación de Baiona: Musealización de la placa de bronce del IV Aniversario del lugar de reparación de la Carabela La Pinta donada por Antonio González Ramos. 19:15 horas: Alameda Carabela Pinta, pasacalles de música medieval del grupo Gaeloc y danza medieval a cargo de Las Sargantanas.

Alameda Carabela Pinta, pasacalles de música medieval del grupo Gaeloc y danza medieval a cargo de Las Sargantanas. 20:00 horas: Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata), pasacalles de Gigantes Morunos a cargo de la compañía Saltinpunqui.

Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata), pasacalles de Gigantes Morunos a cargo de la compañía Saltinpunqui. 20:30 / 21:00 horas: Playa de A Ribeira, espectáculo mágico de fuego y pirotecnia Fuerza Ígnea de Asacocirco. Malabarismos, danzas y acrobacias transportarán al público al misterioso mundo del fuego.

Playa de A Ribeira, espectáculo mágico de fuego y pirotecnia Fuerza Ígnea de Asacocirco. Malabarismos, danzas y acrobacias transportarán al público al misterioso mundo del fuego. 21:00 horas: Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.

Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc. 21:45 horas: Alameda Carabela Pinta, pasacalles Los Mounstros a cargo de Saltinpunqui.

Alameda Carabela Pinta, pasacalles Los Mounstros a cargo de Saltinpunqui. 22:15 / 23:00 horas: Alameda Carabela Pinta, pasacalles batucada Lenha Verde recorrerá el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañada de Las Faunas de Las Sargantanas.

Alameda Carabela Pinta, pasacalles batucada Lenha Verde recorrerá el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañada de Las Faunas de Las Sargantanas. 00:00 horas: Final del Real Mercado Medieval

Sábado 28 de febrero

10:00 horas: Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo del Real Mercado: Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones do Reino

Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo del Real Mercado: Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones do Reino 11:00 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de “Las Hadas” de Las Sargantanas y del grupo de música medieval Gaeloc.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de “Las Hadas” de Las Sargantanas y del grupo de música medieval Gaeloc. 11:15 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de los “Bufones y sus K-Charros” de la compañía El Niño Lápiz.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de los “Bufones y sus K-Charros” de la compañía El Niño Lápiz. 12:00 horas: Plaza del Ayuntamiento: Recepción de autoridades e invitados. Salida en comitiva acompañados de la Banda de Música de Baiona hasta el paseo Pinzón.

Plaza del Ayuntamiento: Recepción de autoridades e invitados. Salida en comitiva acompañados de la Banda de Música de Baiona hasta el paseo Pinzón. 12:10 horas: Playa de A Ribeira: Demostración de Tiro con Arco a cargo del Club Meigarco.

Playa de A Ribeira: Demostración de Tiro con Arco a cargo del Club Meigarco. 12:15 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El retrato de la Reina Isabel” de la compañía Saltinpunqui.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El retrato de la Reina Isabel” de la compañía Saltinpunqui. 12:20 horas: Paseo Pinzón: Acto conmemorativo del 533 Aniversario de la Arribada. Intervención de autoridades. Ofrenda de coronas. Interpretación de Himnos.

12:25 horas: Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo “El Carro Errante” de Toni Dimondi.

Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo “El Carro Errante” de Toni Dimondi. 13:00 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El Gran Elefante y los seres fantásticos” (ogros y demonios) a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El Gran Elefante y los seres fantásticos” (ogros y demonios) a cargo de la compañía El Niño Lápiz. 13:10 horas: Jardines Casa da Navegación: Espectáculo medieval de aéreos “Memoria de las Anjanas” a cargo de Las Sargantanas.

Jardines Casa da Navegación: Espectáculo medieval de aéreos “Memoria de las Anjanas” a cargo de Las Sargantanas. 13:15 horas: Playa de A Ribeira: Combate de Esgrima Medieval: Representación teatral de duelos con espadas a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua.

Playa de A Ribeira: Combate de Esgrima Medieval: Representación teatral de duelos con espadas a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua. 13:20 horas: Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc

Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc 13:30 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El retrato de la Reina Isabel” de la Compañía Saltinpunqui.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El retrato de la Reina Isabel” de la Compañía Saltinpunqui. 16:15 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Los Reyes Católicos Gigantes” de la Compañía Saltinpunqui.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Los Reyes Católicos Gigantes” de la Compañía Saltinpunqui. 16:45 horas: Parque de la Palma: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Galeoc.

Parque de la Palma: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Galeoc. 16:50 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Tropas de Asedio con su catapulta” a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Tropas de Asedio con su catapulta” a cargo de la compañía El Niño Lápiz. 17:00 horas: Playa de A Ribeira, gran Torneo Medieval: justa, tiro de venablos y derribo de estafermo a cargo de Hípica Celta.

17:15 horas: Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Teatro infantil “El diente sucio del trasgo” a cargo de Las Sargantanas.

Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Teatro infantil “El diente sucio del trasgo” a cargo de Las Sargantanas. 17:30 horas: Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo “El Carro Errante” de Toni Dimondi.

Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo “El Carro Errante” de Toni Dimondi. 18:15 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Los Reyes Católicos Gigantes” de la Compañía Saltinpunqui.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Los Reyes Católicos Gigantes” de la Compañía Saltinpunqui. 18:30 horas: Plaza del Ayuntamiento: Exhibición de esgrima antigua y artes marciales históricas europeas. Explicación de armamento y clases.

Plaza del Ayuntamiento: Exhibición de esgrima antigua y artes marciales históricas europeas. Explicación de armamento y clases. 18:45 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Los Gigantes y la Bola” de la compañía El Niño Lápiz, asombrarán a los viandantes con sus zancos y bufones, acompañados de la música medieval del grupo Gaeloc.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Los Gigantes y la Bola” de la compañía El Niño Lápiz, asombrarán a los viandantes con sus zancos y bufones, acompañados de la música medieval del grupo Gaeloc. 19:00 horas: Capilla de la Misericordia: Concierto “Lulavai”. Voces y arpas celtas con música tradicional de autor y de otras partes del mundo.

Capilla de la Misericordia: Concierto “Lulavai”. Voces y arpas celtas con música tradicional de autor y de otras partes del mundo. 19:30 horas: Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo aéreo y de fuego “Tierra de Fires” a cargo de Las Sargantanas.

Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo aéreo y de fuego “Tierra de Fires” a cargo de Las Sargantanas. 20:00 horas: Playa de A Ribeira, representación teatral “Arribada del Descubrimiento”. Dramaturgia: Avelino Sierra, Dirección: Mónica Sueiro. Espectáculo pirotécnico.

20:40 horas: Zona Ribeira-Gastro: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc

Zona Ribeira-Gastro: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc 21:30 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El Gran Elefante” y sus seres fantásticos (ogros y demonios) recorrerán el mercado a cargo de la compañía El Niño Lápiz.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “El Gran Elefante” y sus seres fantásticos (ogros y demonios) recorrerán el mercado a cargo de la compañía El Niño Lápiz. 22:00 horas: Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Cencerrada Decrépita” a cargo de Saltinpunqui.

Alameda Carabela Pinta: Pasacalles “Cencerrada Decrépita” a cargo de Saltinpunqui. 22:30/23:30 horas: Alameda Carabela Pinta: La batucada “Lenha Verde” recorrerá el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañada de las Faunas de Las Sarantanas.

Alameda Carabela Pinta: La batucada “Lenha Verde” recorrerá el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañada de las Faunas de Las Sarantanas. 00:00 horas: Final del Real Mercado Medieval

Domingo 1 de marzo