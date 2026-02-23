Los zombis llegan a Galicia este sábado con una experiencia inmersiva: 6 horas de supervivencia y terror

Después de un Entroido lleno de disfraces, música y color, el mes de febrero llega a su final con un evento único para los amantes de series como The walking dead o películas como La noche de los muertos vivientes y Guerra Mundial Z.

Los zombis son una figura muy recurrente en el cine de terror. Pues bien, este fin de semana traspasarán la pantalla para llegar a Galicia, en concreto al pueblo de Amoeiro (Ourense), donde prometen sembrar el pánico entre vecinos y visitantes.

El apocalipsis zombi llega a Galicia este sábado

Zombie Survival Zombie

Pequeños y mayores están invitados a participar este sábado, 28 de febrero, en el evento 'Survival Zombie', preparado con todo esmero para disfrutar de una noche llena de emoción y terror en un escenario "postapocalíptico".

Durante la experiencia inmersiva, los participantes podrán convertirse en zombis o supervivientes. Estos últimos deberán enfrentarse durante seis horas "al horror del brote zombi" y luchar por mantenerse con vida, eligiendo su propio camino: heroísmo y nobleza o traición infame.

El evento 'Survival Zombie' de Amoeiro comenzará a las 22:00 y se extenderá hasta las 04:00 horas, con la participación de 400 jugadores. En este juego en vivo habrá supervivientes, zombis y supervivientes "en modo extremo".

Además, existe la opción de comprar una "vida extra" para seguir luchando contra los zombis y lograr traer la paz de vuelta a Amoeiro.

El precio por persona varía según el personaje elegido: participar como superviviente tiene un coste de 39,90 euros, mientras que hacerlo como zombis cuesta 24,90 euros y como superviviente en "modo extremo" 59,90 euros.

Los supervivientes menores de 12 años y vecinos empadronados en Amoeiro tienen una tarifa especial de 19,90 euros.

Los hermosos entornos naturales de Amoeiro ya no traen paz, sino los estertores guturales de los no muertos. Así pues, los pocos supervivientes de este evento deberán luchar contra los zombis para conseguir agua y comida y, sobre todo, devolver la paz al municipio.

La historia que contextualiza la experiencia comienza con el nacimiento de un niño cuya piel brillaba y que parecía "casi" perfecto. Sin embargo, poco después despertaron las guerras, y más tarde llegaron la hambruna, la enfermedad y la muerte.

"Pero lo peor vino después. Un día se oyó una trompeta, una alarma infernal. El cielo se partió y una luz descendió desde lo más alto, atrapando a unos pocos. Nadie sabe dónde están ahora esos desdichados, ascendidos más allá de las nubes", lamenta Xoán Garrido, el fiel reportero de 'Survival Zombie'.

Con todo ello, el evento promete una intensa dosis de emoción y terror para quienes estén dispuestos a salvar Amoeiro. Las entradas continúan a la venta y el aforo está limitado a un máximo de 400 participantes.