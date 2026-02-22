El fenómeno de moda llega a Vigo: anuncian una quedada 'therian' en Vialia

Desde principios de esta semana, Galicia ha comenzado a sucumbir a uno de los fenómenos virales en redes sociales como TikTok: los 'therians'. Es decir, personas que se identifican con un animal a nivel psicológico, espiritual o identitario.

Tras una quedada este pasado viernes en A Coruña que, como contaron desde Quimcemil, fue "un fiasco", y después de convocatorias en otras ciudades, Vigo también cuenta ya con su propia fecha.

Según ha anunciado la cuenta de TikTok Therians Vigo, será el próximo sábado, 28 de febrero, en la entrada de Vialia a las 18:30 horas. Desde esta misma cuenta han lanzado mensajes recordando que "hay que ser respetuosos con la gente y no puede haber agresiones ni verbales ni físicas".

"Sé que muchos nos odiáis pero en la quedada no queremos que nadie nos agreda ni nos pegue ya que no hacemos daño a nadie.

Solo buscamos nuestra identidad de una manera distinta a la vuestra y no por eso no merecemos nada malo. No mordemos, no ladramos y sabemos que somos humanos. Pedimos que si no sois parte de la comunidad o no lo respetáis y solo queréis hacer mal no vengáis. De esto dependerá que se hagan más quedadas", anuncian en otra de las publicaciones.