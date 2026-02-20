¿Qué hacer hoy, viernes 20 de febrero, en Vigo por el Carnaval?

Tras una intensa semana de celebraciones, Vigo comienza a despedirse del Carnaval hasta el próximo año. Antes, eso sí, la ciudad vivirá una última noche de música y diversión con la actuación de la orquesta París de Noia, que subirá al escenario a partir de las 21:45 horas.

Han sido días marcados por el ambiente festivo, en los que los vigueses pudieron disfrutar de numerosas actividades, con especial protagonismo del desfile de comparsas, una de las citas más esperadas por grandes y pequeños, que finalmente pudo celebrarse el sábado gracias a una tregua del mal tiempo.

El broche final lo pondrá la tradicional quema del Meco, que tuvo que aplazarse por las adversas condiciones meteorológicas y que se celebrará este sábado.

Viernes 20 de febrero