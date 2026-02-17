¿Qué hacer hoy, martes 17 de febrero, en Vigo por el Carnaval?

Las celebraciones del Carnaval continúan este martes en Vigo tras un fin de semana marcado por los desfiles, la animación en la calle y los concursos. A la ciudad aún le quedan un par de jornadas para seguir disfrutando de las fiestas.

A lo largo del día, la actividad se repartirá por distintos puntos del Casco Vello, con la salida a las calles de los Merdeiros y propuestas de animación para todos los públicos.

El concurso de disfraces, tanto de cateogría adulto como infantil, se celebrarán en la lonja del Concello. Sin embargo, el espectáculo de fuego y la quema del Meco no se celebrarán hoy.

El espectáculo de fuego se ha cancelado por el mal tiempo, mientras que la quema del Meco se ha trasladado al sábado, 21 de febrero, a partir de las 19:00 horas.

Martes 17 de febrero