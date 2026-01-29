Estos son todos los planes que puedes hacer el último fin de semana de enero en Vigo

El último fin de semana del mes nos presenta una gran variedad de alternativas para combatir la lluvia y el frío de invierno.

Por un lado, podremos disfrutar de grandes conciertos, como el de Fórmula V o el de MIAW. Por otro lado, la ciudad olívica también acogerá otros eventos, como las obras de teatro de Los lunes al sol o Los Yugoslavos; o los espectáculos de humor de Jaime Caravaca, Oswaldo Digón, Manu Partida y Rafa Durán.

Conciertos del fin de semana

Uno de los conciertos más destacados de este fin de semana será el espectáculo que dará Fórmula V

El último fin de semana del mes de enero trae consigo una gran variedad de conciertos. ¿Qué te apetece más? ¿Un concierto sinfónico, el rock español más clásico o una sesión de música electrónica?

El viernes 30 a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo iniciamos el mes de febrero por todo lo alto con una cita musical sinfónica al ritmo de Carmina Burana de Carl Orff y el Concierto de Aranjuez. El maestro de la guitarra española Rolando Saad será el invitado especial encargado de hacer de esta velada algo inolvidable.

El mismo viernes 30 tenemos otra cita musical a las 22:00 horas en La Fábrica de Chocolate, donde aterriza Rubén Pozo acompañado de su banda Los Chicos de la Curva. Presentarán en la ciudad olívica su nueva gira de 2025-26: 50Town.

El sábado 31 cerramos el mes de enero con una cita hecha por y para los nostálgicos de la música española, pues el grupo Fórmula V llegará a las 20:00 horas al Auditorio Mar de Vigo, donde celebrarán nada más y nada menos que 55 años de grandes éxitos.

El domingo 1 estrenamos el mes de febrero a las 20:30 horas con un concierto del dúo británico MIAW, quienes recientemente han lanzado su EP My Petswan Remixed. Su estilo pop mezclado con música de club ha empezado a levantar interés en la escena electrónica internacional.

Representación de Los lunes al sol

'Los lunes al sol'.

El día de hoy, jueves 29, el Teatro Afundación Vigo acogerá a las 20:30 horas la representación de Los lunes al sol, una obra teatral basada en la novela de León de Aranoa.

En esta historia, los actores nos harán reflexionar acerca de la manera en la que las circunstancias económicas son capaces de moldear la identidad de uno mismo y sus relaciones interpersonales.

Debido a su contenido filosófico y existencial es una obra de teatro especialmente recomendada al público adulto.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 24,30 euros.

Espectáculo Comedia Somos Todos del Jaime Caravaca

El destacado humorista, Jaime Caravaca, hace una parada en la ciudad olívica

El día de hoy, jueves 29, tenemos una cita con el humor a las 21:30 horas en la sala Supersonic, donde se presentará Jaime Caravaca, cómico reconocido por su participación en programas como La Resistencia o Late Motiv.

Aterriza en la ciudad olívica con un espectáculo más renovado que nunca: un nuevo monólogo, secciones que te harán quedarte sin aire, concursos, doblaje en directo y hasta un pequeño cabaret.

¿Y quién sabe qué más? A fin de cuentas, con Jaime todo son sorpresas. ¡Si no te quieres quedar con la duda consigue ya sus entradas!

Espectáculo Gafe de Manu Partida

Manu Partida presenta su espectáculo 'Gafe' en la ciudad olívica.

El viernes 30 seguimos con los espectáculos de humor de la mano de Manu Partida y su nuevo monólogo Gafe. Tendrá lugar a las 21:00 horas en la sala Supersonic.

Su show Gafe -que tiene un sobresaliente en valoraciones- se trata de un recorrido impecable por sus situaciones más surrealistas, haciendo de esta cita algo muy especial y personal.

¿Te consideras un gafe? Si es así, este espectáculo te encantará.

Fiestas de San Blas de Bembrive

Las Fiestas de San Blas de Bembrive seguirán con sus celebraciones este fin de semana

Las Fiestas de San Blas de la parroquia olívica de Bembrive son unas de las celebraciones más importantes de la época de invierno.

Ya iniciadas el 9 de enero, estas celebraciones se alargarán hasta el 3 de febrero y estarán protagonizadas por una serie de misas, procesiones y degustaciones de vino y deliciosas tapas tradicionales.

Los actos programados para este fin de semana son los siguientes:

Viernes 30 21:00 horas - Itinerante Gaiteros da Ría

Sábado 31 De 18:00 a 19:30 horas - Pandereiteiros y charanga con A.C.Trasoés en Palco Torreiro De 20:00 a 22:00 horas - Son das Tabernas en Palco Torreiro

Domingo 1 10:00 horas - Pasacalles de la banda de gaitas Charamuscas con posterior concierto en la Plaza do Mosteiro 11:30 horas - Pasacalles de la charanga Costamekrélos



Sábado de Rock Stoner

Cartel del concierto que protagonizarán los grupos Apache y Kuma este fin de semana

El sábado 31 a las 22:00 horas se podrá disfrutar de una noche entera de rock stoner en la sala Trooper de Cangas (Vigo).

Los grupos que protagonizarán esta velada son los vigueses Apache, quienes apuestan por un rock clásico, crudo y directo; y Kuma, banda proveniente de Nigrán y que nada entre el punk y el hardcore.

Las entradas están a la venta desde los 10 euros.

Espectáculo Coaches de choque de Oswaldo Digón y Rafa Durán

Cartel del espectáculo 'Coaches de choque'

El sábado 31 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de la ciudad olívica tendrá lugar una nueva cita humorística con Oswaldo Digón y Rafa Durán con su aclamado Coaches de choque.

Si lo que estás buscando es una sesión completa de terapia de impro-choque, donde podrás interactuar directamente con los cómicos, no dudes en hacerte con las entradas.

Representación de Los Yugoslavos

La obra teatral titulada 'Los yugoslavos'

El domingo 1 a las 20:00 horas se podrá disfrutar de la representación teatral de Los Yugoslavos en la Praza do Rei.

La historia protagoniza a dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. El título alude a ese país que ya no existe, simbolizando la situación de estas personas.

La obra gira alrededor del amor, la tristeza y la búsqueda de un lugar que nos haga sentir un mínimo de esperanza.