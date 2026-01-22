Mentes Peligrosas, Freestyle Ultra Show y más: Planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

El penúltimo fin de semana en la ciudad olívica suena a +dManá, Estrellas de Buena Vista y Más y una sesión de música tradicional gallega que nos traerán las Fiestas de San Blas del barrio de Bembrive.

Otros grandes espectáculos de estos días serán Mentes Peligrosas, que en esta ocasión protagonizarán a Álex Clavero, Ana Morgade, David Cepo y Xosé A. Touriñán; y las representaciones de ballet de El Cascanueces y El Lago de los Cisnes.

Conciertos del fin de semana

La agrupación Estrellas de Buena Vista y Más se presenta en Vigo este fin de semana

Este fin de semana llega a Vigo cargado de música. Desde +dManá hasta Estrellas de Buena Vista y Más. Nadie tendrá oportunidad de aburrirse con este amplio repertorio de conciertos.

El sábado 24 a partir de las 20:30 horas dará comienzo el concierto de +dManá en el Teatro Afundación de Vigo, donde presentarán su nueva producción, ¿Dónde jugarán los niños?, un tributo a uno de los discos más míticos de Maná. ¿Te lo vas a perder? ¡Consigue ya tus entradas!

El domingo 25 a las 20:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo tendrá lugar el otro gran concierto de este fin de semana: Estrellas de Buena Vista y Más, quienes llegan a la ciudad olívica con su Live in Havana Tour, un viaje musical cargado de ritmo, alma y sabor cubano en el que participarán los herederos del legendario Buena Vista Social Club.

Otros conciertos relevantes del fin de semana serán el de Magma Banana y No Chillin Siesta Boys en el pub Transylania el viernes 23. A este se suman Yawners en La Fábrica de Chocolate, No Drop For Us con Insaniam en el pub Transylvania y Salduie en la sala MasterClub, todos el sábado 24.

Finalmente, cerraremos el fin de semana por todo lo alto con el espectáculo Paisaxes Soñadas de la Orquesta de Vigo en el Auditorio Martín Códax.

Fiestas de San Blas de Bembrive

Las Fiestas de San Blas de Bembrive seguirán con sus celebraciones este fin de semana

Las Fiestas de San Blas de la parroquia olívica de Bembrive son unas de las celebraciones más importantes de la época de invierno.

Ya iniciadas el 9 de enero, estas celebraciones se alargarán hasta el 3 de febrero y estarán protagonizadas por una serie de misas, procesiones y degustaciones de vino y deliciosas tapas tradicionales.

Los actos programados para este fin de semana son los siguientes:

Viernes 23 21:00 horas - Pasacalles con Chascarraschas

Sábado 24 18:00 horas - Pasacalles con Festicultores 20:00 horas - Pasacalles con el grupo de gaitas Atlántida de Matamá



El Cascanueces del Ballet Clásico Internacional

El Ballet Clásico Internacional llega a Vigo el primer mes del año

El viernes 23 podremos disfrutar de la representación de El Cascanueces del Ballet Clásico Internacional. Tendrá lugar a las 20:30 horas en el Auditorio del Teatro Afundación de la ciudad olívica.

La compañía de ballet internacional volverá a recorrer diferentes teatros de España, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una emocionante representación de El Cascanueces.

El Lago de los Cisnes de Petipa Tchaikovsky National Ballet

El segundo gran espectáculo de este mes será la representación del ballet clásico de 'El Lago de los Ciscnes'

El viernes 23 a las 21:00 horas se podrá disfrutar de una cita con el Petipa Tchaikovsky National Ballet en el Auditorio Mar de Vigo, que presentará en la ciudad olívica El Lago de los Cisnes.

Esta obra de ballet clásico combina una historia de amor imposible, la mejor música de Tchaikovsky y una coreografía espléndida que harán de este espectáculo algo inolvidable.

Espectáculo de humor Mentes Peligrosas

El último gran evento del mes de enero vendrá de la mano de algunos de los grandes cómicos de España

El sábado 24 a las 18:00 y 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo llega uno de los espectáculos de humor más aclamados de España: Mentes Peligrosas, conocido por reunir a algunos de los cómicos más brillantes y peligrosos del país.

En esta nueva cita podremos disfrutar de las mejores ocurrencias de Álex Clavero, Ana Morgade, David Cepo y Xosé A. Touriñán.

Las entradas para ambas funciones ya están completamente agotadas.

Freestyle Ultra Show

El espectáculo de Motocross Freestyle tendrá lugar este fin de semana en la ciudad olívica

El sábado 24 a partir de las 17:00 horas en el recinto ferial de IFEVI tendrá lugar la 2.ª edición del espectáculo de motos y coches conocido como Freestyle Ultra Show, una cita imprescindible para los amantes del motor.

Es mucho más que un simple show, sino que se trata de un espectáculo que dejará impresionada a toda la familia con algunos de los mejores pilotos de las competiciones internacionales de freestyle.

Entre ellos destacaremos la sección de N-Pinha, conocido por su maestría con las motos, coches y carcross.

Certamen Internacional de Regueifas - Retranca, oralidad, improvisación y rima

El Certamen Internacional de Regueifas tendrá lugar este fin de semana

El domingo 25 a las 18:30 horas en el Auditorio del Centro Vecinal y Cultural de Valladares dará inicio el Certamen Internacional de Regueifas.

Este evento estará protagonizado por regueiferos, versadores canarios y compañías de teatro que tienen como objetivo hacer de esta tarde un punto de encuentro en el que se celebre la cultura, retranca, improvisación y rima.

El evento será presentado por Kike Estévez y se podrá entrar gratuitamente y sin necesidad de retirar una entrada.