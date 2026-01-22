Josiño, el fotógrafo aficionado que persigue auroras boreales en Galicia: "Nos pilló por sorpresa"

Las auroras boreales son uno de los más deslumbrantes espectáculos de la naturaleza. Estas se originan por la colisión de partículas cargadas del Sol con gases de la atmósfera terrestre, dando lugar a auténticos espectáculos de colores como el vivido hace un par de noches en el cielo gallego.

Las auroras boreales se ven principalmente en países cercanos al Círculo Polar Ártico. Noruega, Suecia e Islandia son destinos muy populares, aunque durante las noches oscuras de otoño e invierno también pueden avistarse ocasionalmente en Galicia.

"Nos pilló por sorpresa"

Una potente aurora boreal, en tonos rojizos, iluminó esta semana el cielo gallego. Josiño Lorenzo, fotógrafo aficionado gallego, tuvo la oportunidad de documentar este espectacular fenómeno, que no es habitual de apreciar en Galicia.

"Nos pilló por sorpresa", confiesa Josiño a este medio. La aurora boreal estaba prevista para las siete de la mañana, pero finalmente se produjo a última hora del día y, sobre las 22:15 horas, pudieron captarse esos tonos rojizos en el cielo.

Sobre cómo localiza auroras boreales, Josiño explica que sigue varias aplicaciones y forma parte de un grupo con otros compañeros aficionados a este tipo de fenómenos. "Daba muchísima lluvia y ya no teníamos esperanza, pero me avisaron que empezaba a verse algo y salí de casa", añade.

Vecino de Soutomaior (Pontevedra), Josiño se desplazó para capturar estas imágenes, que ahora muestra con orgullo en sus redes sociales, hasta Arcade de Eiba, una pequeña aldea de la parroquia de Arcade, donde logró fotografiar el fenómeno entre las 22:15 y las 23:30 horas.

"Pasa tan rápido que no te da tiempo tampoco a irte muy lejos", apunta. "A simple vista no eran visibles, pero un colega mío estaba en un sitio bastante oscuro y algo notaba", agrega el fotógrafo.

Además de la aurora boreal, en el extremo izquierdo de la imagen pueden apreciarse pilares de luz. "Se trata de la luz de farolas y ciudades reflejadas en cristales de hielo en las capas bajas de la atmósfera, y es otro fenómeno diferente a las auroras", explica Josiño.

No es la primera aurora boreal que Josiño capta con su Olympus. Como aficionado a la fotografía, ha tenido la oportunidad de observar este fenómeno en otras ocasiones y, de hecho, reconoce que ha visto algunas aún más impresionantes.

Para obtener imágenes como las suyas, además de contar con conocimientos básicos, como saber hacia dónde dirigirse, también es necesario disponer de un buen equipo. En su caso, utiliza un objetivo gran angular f/2.0 que, según explica, "es muy luminoso".