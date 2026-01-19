Fecha confirmada: Ourense recupera su piscina termal más famosa con entrada gratuita para estas personas

Vista aérea de la ciudad de As Burgas, capital de la provincia de Ourense. Shutterstock

Ourense es un referente en turismo termal no solo en Galicia, sino en toda España, con numerosas pozas naturales de aguas calientes, con temperaturas entre 40 y 60ºC, junto al río Miño.

Las aguas termales ofrecen grandes beneficios debido a sus propiedades mineromedicinales. Entre sus efectos, alivian dolores articulares y musculares, mejoran la circulación y calman la ansiedad.

Fecha confirmada: las termas de As Burgas reabrirían en primavera

As Burgas, Ourense (turismodeourense.gal)

El termalismo en Ourense tiene más de 2.000 años de historia y comienza en los manantiales de As Burgas, uno de los espacios más emblemáticos y queridos de la ciudad.

Declaradas Bien de Interés Cultural como sitio Histórico, las termas de As Burgas son un punto de encuentro con la historia de Ourense. No obstante, hasta la fecha permanecen cerradas, pero muy pronto abrirán al público.

La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de ordenanza reguladora del servicio y de los precios públicos de la piscina termal de As Burgas.

El proyecto tiene por objeto regular la utilización de la piscina lúdico termal municipal, incluyendo el régimen de precios públicos exigibles por su uso y los derechos y deberes de las personas usuarias.

En este contexto, el Ayuntamiento de Ourense prevé que el espacio termal pueda reabrir sus puertas en un plazo de entre dos y tres meses. Haciendo cálculos, las termas de As Burgas abrirían en primavera.

En cuanto a las tarifas de los precios públicos, la entrada ordinaria (para mayores de 15 años) tiene un precio de 7 euros y da derecho a usar las instalaciones durante 2 horas en el día para lo cual se adquiera.

Los menores de 15 años están exentos del pago del precio público, pero deben entrar acompañados, por lo menos, de una persona adulta.

Para los usuarios más habituales, el Ayuntamiento de Ourense propone un abono mensual con un precio de 25 euros por persona. Este da derecho a utilizarla todos los días del mes natural, durante 2 horas diarias.

En la ordenanza también se recogen las normas de uso exigidas para garantizar la seguridad e higiene en las instalaciones, estableciendo un límite máximo de 2 horas diarias.

"El objetivo es garantizar tanto la rotación de los usuarios, permitiendo el acceso a un mayor número de personas, como un uso saludable de la piscina termal", detallan fuentes municipales.

El Gobierno local remitirá el documento a los grupos políticos municipales, que dispondrán de un plazo de 10 días para presentar enmiendas, antes de que el texto de la ordenanza sea presentado para su aprobación inicial por parte del pleno del Ayuntamiento.