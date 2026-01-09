Los mayores de las residencias de Vigo sí tendrán paseo por las luces de Navidad este 2026

Algunos de los participantes en el paseo de los mayores por las luces de Vigo. Treintayseis

Casi encima de la bocina que marcará el apagado de las luces de Vigo este domingo, a partir de las 19:30 horas, pero los mayores de las residencias de la ciudad olívica sí podrán disfrutar de su tradicional paseo por el alumbrado navideño antes de que este se despida hasta las próximas fiestas.

La iniciativa solidaria, impulsada por el sector del taxi y apoyada por el Concello de Vigo, tuvo que aplazarse el pasado 18 de diciembre a causa de las inclemencias meteorológicas. Sin embargo, parece que sí podrá celebrarse esta tarde.

Organizado por la central radiotaxi, los mayores serán recogidos por los conductores en sus residencias y llevados al centro de la ciudad para que gocen de una bonita experiencia. Serán unos 40 vehículos los que se sumarán a esta iniciativa, en la que participarán unos 200 mayores.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, esperará a los mayores en el árbol de Navidad de Porta do Sol: "El Concello les hará un presente para que sepan el cariño que les tenemos", concluyó el regidor.