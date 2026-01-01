Estos son los planes que no te puedes perder el primer fin de semana de 2026 Treintayseis

Tras celebrar Fin de Año toca parar unos instantes para descansar y recomponerse de cara a la tercera y última de las celebraciones que componen el calendario Navideño: La llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente.

Con todo, la actividad cultural y lúdica no se detiene en la ciudad olívica, y casi coincide con la llegada del primer fin de semana del año. Si bien el tiempo no será el de las últimas jornadas, sí permitirá que los vigueses y los vigueses salgan a disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerles.

Celta - Valencia

Claudio Giráldez, durante un entrenamiento del Celta esta semana Celta

Los de Claudio Giráldez se enfrentarán este sábado, día 3 de enero, al Valencia, uno de los clásicos de LaLiga. Para este encuentro, en el que el Celta retomará la competición deportiva, ya se han vendido todas las entradas disponibles en Abanca Balaídos.

Las mejores covers de Vigo

Cartel concierto Supernova en La Fábrica de Chocolate

El grupo vigués Supernova inaugurará el ciclo de conciertos de 2026 en Vigo. Es una de las formaciones de covers más enérgicas y versátiles de la escena gallega. Su actuación será el sábado 3 de diciembre a las 22:00 horas en La Fábrica de Chocolate.

Supernova ofrecerá un concierto en el que repasarán algunos de los grandes himnos del pop-rock nacional e internacional. Así, tratan de consolidarse en la escena musical de Galicia, con una potente apuesta en escena y su habilidad de transformar clásicos en interpretaciones vibrantes.

Concierto benéfico de Reyes 2026

Concierto benéfico de Reyes de la Orquesta clásica de Vigo Salesianos

La Navidad destaca por su carácter solidario y los vigueses y las viguesas podrán demostrarlo el sábado 3 de enero en el Cine Teatro Salesianos. La Orquesta clásica de Vigo celebra su concierto especial dedicado a Chaivovski, dirigido por Manuel Martínez Álvarez-Alegría.

Colaborarán con cinco entidades sociales de la ciudad: Aldeas Infantiles, Asociación Parálise Cerebral de Vigo, Comedor de la Esperanza, Discamino y Lusekelo-Alegría.

El Gran Circo Acrobático de China

Cartel del Gran Circo Acrobátivo de China Auditorio Mar de Vigo

"Un deleite para los cinco sentidos". Así define el Auditorio Mar de Vigo al espectáculo del Gran Circo Acrobático de China, que está calificado como único en el mundo y cuenta con más de 30 artistas en escena. Muchos de ellos son medallistas olímpicos y otros proceden del Cirque du Soleil.

Se trata de una oportunidad que no se puede perder y que acogerá el Mar de Vigo este domingo 4 de enero a partir de las 6:30 horas.

Los niños, protagonistas de este finde

Los Cuentos Musicales de Olaf

Olaf y sus Cuentos Musicales Cedida

Uno de los planes más familiares de este fin de semana se podrá disfrutar en el Centro Comercial A Laxe. Allí se celebrarán los últimos espectáculos de "Los Cuentos Musicales de Olaf". Este jueves será el turno de Vaiana, el viernes, de Frozen; el sábado, para Aladdín y el domingo, para Encanto.

Bibopalula

Cartel de Bibopalula Afundación

El primer musical en gallego regresa a los escenarios de esta Navidad en Vigo. Bibopalula. O espectáculo volverá a ofrecer una experiencia única para los más pequeños: un festival de luces, colores, canciones y bailes protagonizado por Lidia Veiga.

Las familias de Vigo podrán disfrutar de este divertido musical infantil este viernes 2 de enero a las 17:30 horas, en el Teatro Afundación de Vigo.

El show de la Fantasy House

Cartel de El Show de la Fantasy House Afundación

Los exitosos youtubers Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y los diferentes personajes que encarnan en sus vídeos se darán cita este sábado 3 de enero en el Teatro Afundación de Vigo. El Show de la Fantasy House es un espectáculo donde padres e hijos podrán disfrutar en vivo de su comedia, sus canciones e interactuar con juegos en equipo a partir de las 17:00 horas.