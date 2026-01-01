Estos son los planes que no te puedes perder el primer fin de semana de 2026
La actividad cultural y lúdica no se detiene en la ciudad olívica pese a la celebración de Año Nuevo: fútbol, conciertos, acrobacias, musicales y mucha Navidad protagonizarán el primer fin de semana de 2026
Tras celebrar Fin de Año toca parar unos instantes para descansar y recomponerse de cara a la tercera y última de las celebraciones que componen el calendario Navideño: La llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente.
Con todo, la actividad cultural y lúdica no se detiene en la ciudad olívica, y casi coincide con la llegada del primer fin de semana del año. Si bien el tiempo no será el de las últimas jornadas, sí permitirá que los vigueses y los vigueses salgan a disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerles.
Celta - Valencia
Los de Claudio Giráldez se enfrentarán este sábado, día 3 de enero, al Valencia, uno de los clásicos de LaLiga. Para este encuentro, en el que el Celta retomará la competición deportiva, ya se han vendido todas las entradas disponibles en Abanca Balaídos.
Las mejores covers de Vigo
El grupo vigués Supernova inaugurará el ciclo de conciertos de 2026 en Vigo. Es una de las formaciones de covers más enérgicas y versátiles de la escena gallega. Su actuación será el sábado 3 de diciembre a las 22:00 horas en La Fábrica de Chocolate.
Supernova ofrecerá un concierto en el que repasarán algunos de los grandes himnos del pop-rock nacional e internacional. Así, tratan de consolidarse en la escena musical de Galicia, con una potente apuesta en escena y su habilidad de transformar clásicos en interpretaciones vibrantes.
Concierto benéfico de Reyes 2026
La Navidad destaca por su carácter solidario y los vigueses y las viguesas podrán demostrarlo el sábado 3 de enero en el Cine Teatro Salesianos. La Orquesta clásica de Vigo celebra su concierto especial dedicado a Chaivovski, dirigido por Manuel Martínez Álvarez-Alegría.
Colaborarán con cinco entidades sociales de la ciudad: Aldeas Infantiles, Asociación Parálise Cerebral de Vigo, Comedor de la Esperanza, Discamino y Lusekelo-Alegría.
El Gran Circo Acrobático de China
"Un deleite para los cinco sentidos". Así define el Auditorio Mar de Vigo al espectáculo del Gran Circo Acrobático de China, que está calificado como único en el mundo y cuenta con más de 30 artistas en escena. Muchos de ellos son medallistas olímpicos y otros proceden del Cirque du Soleil.
Se trata de una oportunidad que no se puede perder y que acogerá el Mar de Vigo este domingo 4 de enero a partir de las 6:30 horas.
Los niños, protagonistas de este finde
Los Cuentos Musicales de Olaf
Uno de los planes más familiares de este fin de semana se podrá disfrutar en el Centro Comercial A Laxe. Allí se celebrarán los últimos espectáculos de "Los Cuentos Musicales de Olaf". Este jueves será el turno de Vaiana, el viernes, de Frozen; el sábado, para Aladdín y el domingo, para Encanto.
Bibopalula
El primer musical en gallego regresa a los escenarios de esta Navidad en Vigo. Bibopalula. O espectáculo volverá a ofrecer una experiencia única para los más pequeños: un festival de luces, colores, canciones y bailes protagonizado por Lidia Veiga.
Las familias de Vigo podrán disfrutar de este divertido musical infantil este viernes 2 de enero a las 17:30 horas, en el Teatro Afundación de Vigo.
El show de la Fantasy House
Los exitosos youtubers Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y los diferentes personajes que encarnan en sus vídeos se darán cita este sábado 3 de enero en el Teatro Afundación de Vigo. El Show de la Fantasy House es un espectáculo donde padres e hijos podrán disfrutar en vivo de su comedia, sus canciones e interactuar con juegos en equipo a partir de las 17:00 horas.
Luces, mercadillos y atracciones de Vigo
Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.
En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:
Luces y adornos navideños
- Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol
- Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola
- Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia
- Estrella de Belén - En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de Artes y Oficios
- Ángeles gigantes tocando la trompeta - En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo
- Bosque Animado - En la Calle Policarpo Sanz
- Poblado de Navidad - En la Plaza da Pedra
- Duendes Gigantes - En García Borbón
- Pórticos de Navidad - En Elduayen
- Bosque neurálgico de la Navidad - En la Porta do Sol
Mercados navideños
- Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más
- Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior
- Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas
Atracciones
- Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela
- Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia
- Tren turístico - Dos trenes que recorren el centro de la ciudad y la zona de As Travesas.
Otras actividades
- Belén Monumental - Como novedad de esta edición del año 2025, Cies Market presenta un gran belén con 20 figuras a tamaño real
Pistas de Hielo - Vialia on Ice y Samil
Por un lado, el espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.
La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. ¡No hay límite de edad!
También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.
Por otro lado, el barrio olívico de Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts.
Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que los de vacaciones, festivos y fin de semana serán de 11:00 a 22:30 horas.
Por otro lado, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero los horarios serán de 11:00 a 19:00 horas. Por último, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será de 16:30 a 22:30 horas.
Explora Dinosaurs
La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.
Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:
Las entradas están a la venta desde 10 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se pueden conseguir online en ticketrona.com
Circo de Nadal - Viaxe a Polaris
El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).
El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.
¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia!