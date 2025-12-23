Baiona (Pontevedra) se prepara para celebrar el décimo aniversario del Camino Portugués por la costa Concello de Baiona

Este próximo 2026 se cumplen diez años desde que el Camino Portugués por la costa fue declarado como ruta oficial del Camino de Santiago y el Concello de Baiona ya se ha puesto a trabajar en la futura celebración.

En 2016 se instauró gracias al trabajo de Amigos de los Pazos, que consiguió reunir documentación que confirmaba la existencia de la vía que pasa por Vigo, y tras lograr el visto bueno definitivo de la Xunta ha sido la ruta que más ha crecido, sobre todo con peregrinos de fuera de nuestro país.

En estos diez años, han pasado por Baiona más de 300.000 peregrinos que pidieron la Compostela a su llegada a la capital de Galicia gracias al camino que llega desde A Guarda, tras cruzar el Miño.

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, ha recibido a Yashmina Mª Shawki-Aziz, presidenta de Amigos de los Pazos, y los vocales Grato Amor Moreno y Gonzalo Prado González, para comenzar con los preparativos de los actos con los que se conmemorará la fecha.