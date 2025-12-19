Miles de papanoeles tomarán O Val Miñor: Vuelve la XVI "Ruta moteira"
Se repartirán caramelos y, al término de la ruta, los participantes degustarán un chocolate acompañado de rosquillas Cristaleiro
También te podría interesar: La papanoelada motera de Vigo de este sábado se pospone por la lluvia
La Peña Moteira "Os Rillasepas" reeditará su tradicional papanoelada motera este domingo, día 21 de diciembre, en el Val Miñor. El Concello de Nigrán, junto al de Baiona y Gondomar, colaborará con esta tradicional marcha, que alcanzará este 2025 su XVI edición.
Este año, el punto de salida será el Centro Comercial As Nasas, en Porto do Molle, a las 16:00 horas. Los participantes partirán en dirección Praia América (17:00 horas), Baiona (17:15 horas), Ramallosa (18:00 horas), Gondomar (18:30 horas) y de vuelta a As Nasas, aproximadamente, a las 19:00 horas.
Para participar será imprescindible acudir con el traje de Papá Noel y mostrar, según la organización, "unha actitude cívica".
A lo largo del recorrido se repartirán caramelos y, a su término, habrá una chocolatada con rosquillas Cristaleiro para todos los participantes. Además, la cita tendrá carácter solidario, pues se recogerán alimentos no perecederos en el punto de encuentro.