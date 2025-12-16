Las termas con más de 100 años de historia y aguas mineromedicinales: a 5 minutos de Galicia

El invierno es una estación que muchos adoran por su atmósfera íntima y acogedora, por la belleza de los paisajes y por la posibilidad de disfrutar de planes que en verano resultan prácticamente imposibles.

Precisamente, uno de los más atractivos, más allá de las escapadas a la nieve, es acudir a balnearios o zonas termales con aguas mineromedicinales, ideales para desconectar de la rutina y reducir los niveles de estrés.

Aguas curativas en un espacio rodeado de exuberante vegetación

En Galicia, Ourense es la gran capital termal. Sin embargo, para quienes ya conocen bien la zona y buscan una alternativa diferente, existen unas termas situadas a solo 5 minutos de Galicia, con más de 100 años de historia y aguas con propiedades curativas.

Hablamos de las Termas de Melgaço, situadas en la frontera de Portugal con Galicia. Se trata de una parada obligatoria para todos aquellos que buscan disfrutar de un momento de desconexión y bienestar a solo un paso de Galicia.

Las Termas de Melgaço son un espacio termal cuya historia se remonta a más de un siglo atrás. Su origen se sitúa en 1889, cuando se solicitó la licencia para la aplicación terapéutica de sus aguas.

"Desde entonces, estos spas han pasado por varios momentos, algunos más dorados que otros", informan en su página web.

El complejo cuenta con una zona termal compuesta por una piscina terapéutica, sauna y baño turco, con precio a partir de 12 euros por persona. Además, las aguas termales de Melgaço están indicadas para el tratamiento de la diabetes adulta y la hipercolesterolemia.

Asimismo, dispone de un servicio de masajes con distintas opciones a elegir (masaje general, local, deportivo o de vela), así como tratamientos térmicos, entre los que destaca la ducha submarina.

En el exterior, las instalaciones se integran en un parque termal rodeado de exuberante vegetación, por el que discurre el arroyo Bouça Nova y donde se encuentran dos manantiales que abastecen al balneario: la Fuente Principal y la Fonte Nova o Nueva Galería.

Dentro del recinto también se localiza La Buvette, un imponente edificio de arquitectura de hierro, diseñado por el ingeniero Luís Couto dos Santos; un bar donde disfrutar de una copa con vistas al aire, y el antiguo Hotel do Peso, ya en ruinas.

Por último, destaca el Taller de Embotellado, un discreto edificio industrial destinado al embotellado de agua mineralizada, gasocarboniadas, bicarbonatada, cálcica/magnesiana y ferruginosa, con una temperatura de 15°C y pH de 6.

¿Cómo llegar?

Las Termas de Melgaço se ubican en el norte de Portugal. Desde Ourense, la ruta más fácil y rápida es por la A-52, con una duración estimada de viaje de 54 minutos; mientras que desde Vigo lo ideal es coger la AP-9 y después, desviarse por la PO-400.