Los turistas conquistan las calles de Vigo: cuando la Navidad se convierte en pícnic urbano

Nadie se quiere perder la Navidad de Vigo. Miles de turistas visitan cada semana la ciudad olívica para disfrutar de la decoración navideña y de sus múltiples atracciones, aunque eso implique corromper la convivencia con los vecinos del centro, que han denunciado los "pícnics urbanos" que montan los visitantes en plena calle.

La Asociación de Vecinos Vigo Centro ha publicado una serie de imágenes donde se observa a varios grupos de turistas comiendo y bebiendo en plena vía pública, algunos de ellos incluso desplegaron mesas y sillas para hacer un particular pícnic.

"Comer y beber en la vía pública, colocando mesas, manteles y dejando basura, no está permitido, y supone y una falta de respeto hacia el vecindario y el espacio común", denuncia la presidenta de la asociación, Alba Novoa, quien recuerda que estas infracciones pueden suponer multas que oscilan entre 100 y 750 euros.

Los vecinos del centro consideran, además, que esta no es una situación "aislada", sino "una más de las consecuencias que sufrimos durante estas fechas navideñas que duran más de dos meses en Vigo". Ruido constante, contaminación, basura y una "preocupante falta de seguridad y movilidad" son algunos de los efectos negativos que denuncian.

"Queremos que Vigo brille, pero no a costa de la calidad de vida de quienes vivimos aquí todo el año", concluye Novoa, que recalca que "la convivencia tiene límites". Cabe recordar que su asociación anunció el inicio de acciones legales contra "el caos" de la Navidad a principios de diciembre.

Para ello, pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para financiar el proceso legal con un objetivo mínimo de 25.000 euros. Se puede colaborar también a través de un bizum al 08013 o una transferencia bancaria a la cuenta ES66 2080 5000 6030 4041 2412 con el concepto "Fondo Legal Vecinos".