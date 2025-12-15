Teatro, talleres, Papá Noel y Reyes Magos: así será la Navidad del centro comercial A Laxe de Vigo

Se acerca el día de Navidad y cada rincón de Vigo se acicala para los días más mágicos del año. El centro de ocio A Laxe no se iba a quedar atrás y ha anunciado este lunes su programación navideña de 2025, con la que tratará de volver a convertirse en uno de los espacios clave de la Navidad viguesa.

Un año más, el centro comercial se integrará en el recorrido festivo de la ciudad con una propuesta que "combina decoración especial, experiencias familiares y una programación diversa para todos los públicos".

Así, A Laxe tratará de reforzar su papel como punto de encuentro en una ciudad que "ha hecho de la Navidad una seña de identidad reconocida dentro y fuera de España". Actividades culturales y talleres creativos serán algunas de las actividades que podrán disfrutar los vecinos y vecinas de la ciudad.

Además, con esta programación, A Laxe asegura reafirmar su "compromiso con ofrecer actividades gratuitas, inclusivas y pensadas para todas las edades". "Un espacio donde familias, niños y adultos pueden disfrutar de la creatividad, la ilusión y la magia propia de estas fiestas", han apuntado en una nota de prensa.

Programación de la Navidad de A Laxe 2025