La Papanoelada motera de Vigo calienta motores: horarios y recorrido

Este sábado, 20 de diciembre, se celebrará la 15 edición de la tradicional Papanoelada motera, que tendrá como punto de partida el barrio de Navia y que también será una cita con la solidaridad.

La cita es a las 12:00 horas en Padre Seixas, donde se instalará la cabalgata estática en la que se repartirán entre los más pequeños caramelos y peluches.

La ruta motorizada arrancará a las 16:00 horas y contará con el siguiente recorrido:

Calle Padre Seixas, Rúa das Ufas, Teixugueiras, Camiño do Caramuxo, Avenida Florida, Padre Seixas, calle Porriño, Avenida Castelao (por el túnel de Praza América), Gran Vía (sentido ascendente, por el túnel de Plaza España), Gran Vía (sentido descendente), calle Venezuela.

Tras este primer recorrido, se hará una parada enfrente de los Salesianos, donde los cientos de papanoeles serán recibidos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La ruta seguirá por Avenida de las Camelias, calle Álvaro Cunqueiro, Avenida de las Camelias, Praza América (por el túnel), Avenida Castelao, Avenida Europa (girando a la izquierda pasada la glorieta de la VG-20), Teixugueiras, Rúa das Ufas (con una vuelta a la rotonda del barco), Teixugueiras, Rúa Limpiño, Rúa Padre Seixas y Rúa da Poza Cabalo.

Desde la organización recuerdan que son requisitos necesarios ir disfrazado de Papá Noel, tanto el conductor como el acompañante, y donar alimentos no perecederos para colaborar con el Banco de Alimentos de Vigo.

Además, se sortearán 1.000 motos Kymco, que estará relacionado con el número del sorteo del Niño en enero de 2026.