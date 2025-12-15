La Navidad sigue llenando los hoteles: "Vigo está viviendo el mejor momento de su historia" Concello de Vigo

"Vigo está viviendo el mejor momento de su historia". Así de contundente ha sido el alcalde Abel Caballero después de un nuevo fin de semana en el que los datos de ocupación hotelera han vuelto a situarse en el 90%.

Un lleno "total" en todos los "ámbitos de la ciudad", ha agregado, ya que la masiva afluencia abarrota también restaurantes, cafeterías y comercios.

Caballero ha puesto en valor que esta situación se debe a "la Navidad de Vigo", que goza de un éxito que se extiende más allá de los límites de la ciudad olívica: "Llenamos Pontevedra, llenamos Baiona, llenamos O Porriño, llenamos todo el área de Vigo".

"Lo cierto es que Vigo está viviendo el mejor momento de su historia y una parte importante se lo debe a la Navidad, a lo que estamos haciendo, miles y miles de empleos, miles y miles de ingresos de millones y millones de euros", ha reivindicado contra los "anti Vigo".

"Estos del PP de Vigo y del Bloque no van a sacar ni un concejal en las próximas elecciones", ha sentenciado.

Campamentos en igualdad

Caballero también ha informado sobre la puesta en marcha de campamentos de Navidad para menores de entre 3 y 12 años, que se desarrollarán en las oficinas de distrito de Teis, Bouzas y Saiáns.

Las actividades previstas fomentan la igualdad y la resolución pacífica de conflictos, eliminan estereotipos de género y favorecen la visibilización de las mujeres en distintos campos de la sociedad.

El horario es de 09:30 a 13:30 horas desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes, 29 de diciembre. No será precisa la inscripción previa y la participación puede ser durante todo el horario o sólo durante el tramo que se precise.