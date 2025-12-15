Mos (Pontevedra) despide el año con una gran fiesta gratuita al ritmo de los 2000 Concello de Mos

El Pazo de Mos acogerá el próximo sábado 27 de diciembre la Gran Festa Pre-Fin de Ano – Back to the 2000’s Edition, una cita musical de gran formato incluida en la programación de Navidad del Concello de Mos.

El evento, de entrada gratuita, contará con un cartel de primer nivel encabezado por Danny Romero, Dasoul y Jose de Rico, e incluirá pregón y campanadas, consolidándose como una de las principales propuestas festivas de estas fechas en el municipio.

La fiesta reunirá sobre el escenario a artistas referentes de la música urbana, electrónica y de baile en España, con un repertorio centrado en los grandes éxitos de los años 2000 que combinará nostalgia, ritmo y ambiente festivo.

Completan el cartel el DJ emergente Eric García, procedente de Castilla y León, y Michi, DJ de reconocida trayectoria, que ofrecerá una sesión especial para la ocasión evocando la época dorada de la música en España.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha destacado que "esta fiesta de pre-fin de año es una muestra más de la apuesta del Concello por una programación de Navidad variada, de calidad y pensada para todas las edades", subrayando que el Pazo de Mos se consolida como un espacio de encuentro, convivencia y celebración. El objetivo, ha señalado, es "hacer de Mos un lugar en el que celebrar, compartir y despedir el año con alegría y buena música".