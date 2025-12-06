Así es el gran Pazo de Navidad de las Rías Baixas: una carpa de 2.100 m2 con mercadillo, juegos, gastronomía y más
El municipio de Sanxenxo cuenta con una gran carpa cubierta para disfrutar de la Navidad y protegerse de la lluvia hasta el 5 de enero
Puede interesarte: Aterriza en Vigo la aventura medieval gratuita que no puedes perderte: "El mejor juego de roles ocultos"
La Navidad llega cada año cargada de ilusión, envolviendo las calles y plazas con luces, música y ese olor tan característico a chocolate con churros. En Galicia, los municipios se llenan de planes pensados para disfrutar en compañía, desde mercadillos y espectáculos hasta actividades pensadas para que nadie se quede sin vivir la magia de estas fechas.
Sanxenxo (Pontevedra) ha dado un paso más y ha preparado una gran carpa de más de 2.000 metros cuadrados para que ni la lluvia ni el frío sean un impedimento a la hora de disfrutar de la Navidad. Un espacio amplio y protegido para que todos se lo pasen en grande. En Treintayseis te contamos qué te encontrarás en su interior y te mostramos la programación al completo.
Así será el gran Pazo de Nadal de Sanxenxo
Desde ayer, viernes 5 de diciembre y hasta el próximo 5 de enero de 2026 incluido, Sanxenxo tiene a disposición de todos los públicos una gran carpa cubierta en la que no falta de nada para vivir y disfrutar de la Navidad al máximo. Seas un niño o un adulto, tendrás actividades con las que pasártelo en grande.
Todos los que se acerquen a la Praza do Mar tendrán a su disposición diferentes atracciones y espacios gastronómicos. El Concello ha publicado en sus redes sociales que habrá cuatro zonas diferenciadas:
- Mercadillo de Navidad
- Área de juegos y entretenimiento
- Zona gastronómica con foodtrucks
- Un espacio dedicado a actuaciones y actividades
Programación al completo
5 de diciembre
- 20:00 horas: Inauguración y encendido de luces
- Animación: Os Bolechas y Javier Solla
- 21:00: Concierto especial de Navidad - Broken Peach
6 de diciembre
- 13:00 - 14:00 horas: @deviño (Cantos de Taberna)
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
- 19:30 horas: Concierto de Navidad - Uxía Lambona e a Banda Molona
7 de diciembre
- 17:00 -20:00 horas: Juegos de Navidad
- 19:30 horas: Mago Teto
8 de diciembre
- 17:00 -20:00 horas: Juegos de Navidad
- 21:00 horas: Family Folks
12 de diciembre
- 17:00 - 21:00 horas: Encuentro Cultura Urbana Sanxenxo: Beatbox / Breakdance / Freestyle / Street Art / Shows & Talleres
- Exhibición Batalla de Gallos
13 de diciembre
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
- 21:00 horas: Blue Monk
14 de diciembre
- 13:00 horas: Obradoiro de Cocina - "De nais a fillas, recetas para non esquecer... no Nadal"
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
- Trasno fantástico
19 de diciembre
- 21:00 horas: Elesky (música, videojuegos y contenido YouTuber)
20 de diciembre
- 17:00 -20:00 horas: Juegos de Navidad
- 18:00 horas: Obra de teatro infantil
- 21:00 horas: Los Fabulosos Weekend
21 de diciembre
- 11:00–14:00 horas: Encuentro Sanxenxo K-POP
- 17:00–20:00 horas: Juegos de Navidad
22 de diciembre
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
23 de diciembre
- 12:00 -13:30 horas: O Grinch
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
- 19:30 horas: Gramola Gominola
24 de diciembre
- 17:30 - 22:00 horas: Papá Noel
26 de diciembre
- 17:00 horas: Encuentro K-POP - Final
- 21:00 horas: Teo Cardalda
27 de diciembre
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
- 20:00 horas: Isto é Rock - Carolina Rubirosa & Javier Becerra
28 de diciembre
- 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
- 19:00 horas: Maravallada (panxoliñas)
29 de diciembre
- 17:00 horas: Visita do Apalpador
- 21:00 horas: Cantos de Taberna @deviño
30 de diciembre
- Tardeo
- 21:00 horas: Trío Somoza
31 de diciembre
- Zona gastro + pista de hielo americana durante todo el día
- 20:00 horas: Espectáculo pirotécnico
- Zona gastro + pista de hielo americana durante todo el día
2 de enero
- 21:00 horas: La Movida
3 de enero
- 17:45 horas: A Bailar no Nadal (espectáculo interactivo para la infancia)
- 21:00 horas: Mambas Negras
4 de enero
- 17:00 horas: Roto & Descosida: Ciencia que alimenta
- 19:30 horas: Pakolas
5 de enero
- 12:30 - 13:30 horas: Danza de Reis
- 16:30 - 18:30 horas: Recepción real
- 18:30 horas: Belén viviente: A Curva de Portonovo: Los Reyes Magos llegan al Belén + Chocolatada