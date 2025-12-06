Luces de Navidad en Sanxenxo en años anteriores

Así es el gran Pazo de Navidad de las Rías Baixas: una carpa de 2.100 m2 con mercadillo, juegos, gastronomía y más

El municipio de Sanxenxo cuenta con una gran carpa cubierta para disfrutar de la Navidad y protegerse de la lluvia hasta el 5 de enero

La Navidad llega cada año cargada de ilusión, envolviendo las calles y plazas con luces, música y ese olor tan característico a chocolate con churros. En Galicia, los municipios se llenan de planes pensados para disfrutar en compañía, desde mercadillos y espectáculos hasta actividades pensadas para que nadie se quede sin vivir la magia de estas fechas.

Sanxenxo (Pontevedra) ha dado un paso más y ha preparado una gran carpa de más de 2.000 metros cuadrados para que ni la lluvia ni el frío sean un impedimento a la hora de disfrutar de la Navidad. Un espacio amplio y protegido para que todos se lo pasen en grande. En Treintayseis te contamos qué te encontrarás en su interior y te mostramos la programación al completo.

Así será el gran Pazo de Nadal de Sanxenxo

Desde ayer, viernes 5 de diciembre y hasta el próximo 5 de enero de 2026 incluido, Sanxenxo tiene a disposición de todos los públicos una gran carpa cubierta en la que no falta de nada para vivir y disfrutar de la Navidad al máximo. Seas un niño o un adulto, tendrás actividades con las que pasártelo en grande.

Todos los que se acerquen a la Praza do Mar tendrán a su disposición diferentes atracciones y espacios gastronómicos. El Concello ha publicado en sus redes sociales que habrá cuatro zonas diferenciadas:

  • Mercadillo de Navidad
  • Área de juegos y entretenimiento
  • Zona gastronómica con foodtrucks
  • Un espacio dedicado a actuaciones y actividades

Programación al completo

5 de diciembre

  • 20:00 horas: Inauguración y encendido de luces
  • Animación: Os Bolechas y Javier Solla
  • 21:00: Concierto especial de Navidad - Broken Peach

6 de diciembre

  • 13:00 - 14:00 horas: @deviño (Cantos de Taberna)
  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 19:30 horas: Concierto de Navidad - Uxía Lambona e a Banda Molona

7 de diciembre

  • 17:00 -20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 19:30 horas: Mago Teto

8 de diciembre

  • 17:00 -20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 21:00 horas: Family Folks

12 de diciembre

  • 17:00 - 21:00 horas: Encuentro Cultura Urbana Sanxenxo: Beatbox / Breakdance / Freestyle / Street Art / Shows & Talleres
  • Exhibición Batalla de Gallos

13 de diciembre

  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 21:00 horas: Blue Monk

14 de diciembre

  • 13:00 horas: Obradoiro de Cocina - "De nais a fillas, recetas para non esquecer... no Nadal"
  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
  • Trasno fantástico

19 de diciembre

  • 21:00 horas: Elesky (música, videojuegos y contenido YouTuber)

20 de diciembre

  • 17:00 -20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 18:00 horas: Obra de teatro infantil
  • 21:00 horas: Los Fabulosos Weekend

21 de diciembre

  • 11:00–14:00 horas: Encuentro Sanxenxo K-POP
  • 17:00–20:00 horas: Juegos de Navidad

22 de diciembre

  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad

23 de diciembre

  • 12:00 -13:30 horas: O Grinch
  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 19:30 horas: Gramola Gominola

24 de diciembre

  • 17:30 - 22:00 horas: Papá Noel

26 de diciembre

  • 17:00 horas: Encuentro K-POP - Final
  • 21:00 horas: Teo Cardalda

27 de diciembre

  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 20:00 horas: Isto é Rock - Carolina Rubirosa & Javier Becerra

28 de diciembre

  • 17:00 - 20:00 horas: Juegos de Navidad
  • 19:00 horas: Maravallada (panxoliñas)

29 de diciembre

  • 17:00 horas: Visita do Apalpador
  • 21:00 horas: Cantos de Taberna @deviño

30 de diciembre

  • Tardeo
  • 21:00 horas: Trío Somoza

31 de diciembre

  • Zona gastro + pista de hielo americana durante todo el día
  • 20:00 horas: Espectáculo pirotécnico
  • Zona gastro + pista de hielo americana durante todo el día

2 de enero

  • 21:00 horas: La Movida

3 de enero

  • 17:45 horas: A Bailar no Nadal (espectáculo interactivo para la infancia)
  • 21:00 horas: Mambas Negras

4 de enero

  • 17:00 horas: Roto & Descosida: Ciencia que alimenta
  • 19:30 horas: Pakolas

5 de enero

  • 12:30 - 13:30 horas: Danza de Reis
  • 16:30 - 18:30 horas: Recepción real
  • 18:30 horas: Belén viviente: A Curva de Portonovo: Los Reyes Magos llegan al Belén + Chocolatada