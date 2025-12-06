¿Cuándo abrirá la estación de esquí de Manzaneda? "Ya hay nieve, pero se esperan lluvias"

Aunque la temporada de frío acaba de comenzar, muchas estaciones de esquí ya han iniciado la actividad para atender a quienes desean aprovechar estas fechas festivas y hacer una pequeña escapada deportiva.

Las estaciones de Sierra Nevada, A Formigal y Baqueira Beret, entre otras, funcionan ya a pleno rendimiento en una campaña con varios festivos a la vista que promete gran afluencia de público. Pero, ¿qué ocurre con la estación de Manzaneda? ¿Cuándo abrirá sus puertas?

"Ya hay nieve, pero se esperan lluvias"

Estación de Manzaneda

En las últimas semanas se ha asentado un ambiente más invernal y ya se han dejado ver las primeras nevadas de la temporada. Ante ello, muchos esquiadores y aficionados a la nieve se preguntan por la estación de Manzaneda, la única en Galicia.

Desde el propio centro confirman que "ya hay nieve". No obstante, aún no existe una fecha oficial de apertura, ya que "se esperan lluvias" en los próximos días y no pueden asegurar que la nieve se mantenga en las condiciones óptimas para que los visitantes puedan disfrutar de una jornada de esquí.

"Han llegado las primeras nevadas y la estación empieza a vestirse de invierno. Aún no tenemos espesores suficientes para abrir las pistas con seguridad, pero ver la montaña nevada nos devuelve la ilusión y nos recuerda que la temporada está cada vez más cerca", afirman en una publicación.

Y añaden: "Además, el sistema de innovación ya está listo para entrar en funcionamiento en cuanto las temperaturas lo permitan, y las balsas se están terminando para llenar con las últimas lluvias, dejando todo preparado para aprovechar al máximo cada ventana de frío".

Así, la estación de Manzaneda no confirma fecha de inicio de la temporada, pero asegura que "cada vez está más cerca". La última comenzó a finales de enero, pero todo depende de la meteorología y, con algo de suerte, podría arrancar antes de lo previsto para disfrutar del paisaje invernal gallego.

Manzaneda, mucho más que una estación de esquí

Ubicada en el Macizo Central de Ourense, a 1.800 metros de altura, la estación de Manzaneda es el único punto de esquí de Galicia. La inauguración de la temporada nunca cuenta con una fecha fija; no obstante, cuenta con un sistema de cañones de nieve artificial que permite poner en marcha las pistas cuando las condiciones lo requieren.

Manzaneda ofrece varias pistas de esquí de distinta dificultad, adaptadas a diferentes niveles de experiencia, así como una escuela de esquí y la posibilidad de alquilar el material necesario.

Pero eso no es todo. La oferta de ocio de Manzaneda también incluye casi 11 kilómetros de ruta para la práctica de mountain bike, así como un parque multiaventura con diversos obstáculos, puentes y una tirolina gigante de 250 metros que alcanza hasta 10 metros de altura.

Asimismo, la estación cuenta con un apartahotel de tres estrellas con acceso a piscina y spa, además de un par de cafeterías y restaurantes.