Estos son todos los planes de los que puedes disfrutar este fin de semana en Vigo

El fin de semana en la ciudad olívica da inicio con un concierto de Alice Wonder, uno de los nuevos talentos del panorama musical español. Paralelamente, también se podrá disfrutar de un tributo musical en directo a la película de Las Guerreras K-Pop.

Otros eventos relevantes de estos días serán el Monster World Tour, el Mercado da Arte de Nadal del Calvario y el espectáculo infantil de Luli Pampín El libro mágico.

Conciertos del fin de semana

La última parada de Momentos Alhambra en Vigo estará protagonizada por Alice Wonder

El mes de diciembre se inicia en la ciudad olívica con dos espectáculos inéditos: Alice Wonder, quien llega de la mano del ciclo de conciertos Momentos Alhambra, y Ferris Wheel Catastrophe.

El viernes 5 a las 21:00 horas en Radar Estudios se podrá disfrutar del nuevo proyecto de Marcos Rivera, quien se adentra en el universo sonoro de la americana y el folk-rock como Ferris Wheel Catastrophe. Se inspira en grandes figuras como Wilco, Ryan Adams o Lucinda Williams.

El sábado 6 a las 22:00 horas el ciclo Momentos Alhambra presenta un concierto inédito de Alice Wonder, quien encenderá cada rincón de Island Club. La cantautora, con apenas 24 años, irrumpe con fuerza en la escena musical española y ya amasa grandes éxitos con su álbum debut Firekid.

Luces, mercadillos y atracciones de Vigo

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.

En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:

Luces y adornos navideños

Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol

Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola

En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia

Situado en el Centro Comercial Vialia Estrella de Belén - En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de artes y oficios

- En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de artes y oficios Ángeles gigantes tocando la trompeta - En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo

En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo Bosque Animado - En la Calle Policarpo Sanz

- En la Calle Policarpo Sanz Poblado de Navidad - En la Plaza da Pedra

- En la Plaza da Pedra Duendes Gigantes - En García Borbón

- En García Borbón Pórticos de Navidad - En Elduayen

- En Elduayen Bosque neurálgico de la Navidad - En la Porta do Sol.

Mercados navideños

Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más

Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior

Complementario al anterior Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas

Atracciones

Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela

Ubicada en la Plaza de Compostela Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia

Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia Tren turístico - Dos trenes que recorren el centro de la ciudad y la zona de As Travesas.

Otras actividades

Belén Monumental - Como novedad de esta edición del año 2025, Cies Market presenta un gran belén con 20 figuras a tamaño real

Pistas de Hielo - Vialia on Ice y Samil

La Navidad de Vigo, sobre hielo Treintayseis

Por un lado, el espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.

La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. ¡No hay límite de edad!

También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.

Por otro lado, el barrio olívico de Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts.

Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que los de vacaciones, festivos y fin de semana serán de 11:00 a 22:30 horas.

Por otro lado, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero los horarios serán de 11:00 a 19:00 horas.

Por último, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será de 16:30 a 22:30 horas.

Explora Dinosaurs

La exposición que adultos y niños podrán disfrutar estas Navidades

La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.

Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:

Las entradas están a la venta desde 10 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se pueden conseguir online en ticketrona.com

Circo de Nadal - Viaxe a Polaris

El espectáculo circense de 'Viaxe a Polaris' se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre

El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).

El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia!

Feira de Arte de Nadal 2025 - Arte e Cor

La Feria de Arte de Navidad se inaugurará a inicios de este fin de semana

La Feira de Arte de Nadal, bautizada como Arte e Cor, que ya inició el pasado jueves 27 del mes de noviembre, se podrá disfrutar hasta el miércoles 7 de enero.

Se puede visitar en el Centro Comercial A Laxe todos los días con un horario de 12:00 a 14:00 horas y 17:00 a 22:00 horas.

La entrada es gratuita. En la feria participarán diferentes puestos artesanales de pintura, escultura, grabado y mucho más.

Santa Bárbara Run 2025

La carrera popular de Santa Bárbara llega este fin de semana a la ciudad de Vigo

El viernes 5 tendrá lugar la carrera popular de Santa Bárbara, un evento de atletismo que reunirá a una multitud de corredores en el circuito de tierra del campus Lagoas - Marcosende.

Dará inicio a las 12:00 horas y consistirá en un recorrido de 5 kilómetros.

Es una jornada gratuita abierta al público. Lo único que se solicita es llevar el propio día del evento 1 kilo de alimentos no perecederos para donar al banco de alimentos.

El libro musical de Luli Pampín

El show infantil 'El libro musical' de Luli Pampín

El sábado 6 a las 12:00 y 17:00 horas llega Luli Pampín al Auditorio Mar de Vigo con su nuevo show El libro musical, un espectáculo ideal para disfrutar con los más pequeños de la familia.

Nos adentraremos en el mundo mágico y musical de Luli Pampín, donde conoceremos a Polvoso, un misterioso personaje que hace que las páginas olvidadas queden vacías y sin nada que contar.

Para evitar esto, Luli se propondrá crear un libro musical que esté abierto, lleno de alegría y luz.

Monsters World Tour

El espectáculo de monster trucks que no te puedes perder estas Navidades en Vigo

El sábado 6 y domingo 7 a las 19:00 horas el recinto de IFEVI de la ciudad olívica acogerá dos espectáculos de monster trucks como parte del gran espectáculo Monsters World Tour.

Todos los asistentes podrán disfrutar de acrobacias con coches, motos, quads y tractores que los dejarán completamente boquiabiertos. Por supuesto, los grandes protagonistas de estos días serán los monster trucks, que serán los encargados de protagonizar el espectáculo más asombroso de ambas jornadas.

Las entradas para ambos días ya están agotadas.

Mercado da Arte de Nadal do Calvario

El Mercado navideño del Calvario llega este fin de semana a la ciudad olívica

El domingo 7 tendrá lugar una nueva edición del Mercado de Arte del Calvario, donde se reunirán diferentes puestos de textil, artesanía, joyas, cerámica, fotografía y mucho más para ofrecer productos con un toque navideño.

La feria estará en todo momento ambientada por la música del DJ Fredo.

El programa de actividades es el siguiente:

12:30 a 18:00 horas - Taller de Linograbado por Felicetta Gualtieri

por 14:00 horas - Comida y cantina de Palliñas no Bosque

17:00 horas - Presentación del libro Las amigas del Espejo de Alejandro López Álvarez

de 17:30 horas - Actuación familiar Casting de Títeres na Túa Casa

de 19:00 horas - Concierto de Jennifer Taylor Trío

El horario será de 10:00 a 20:30 horas.

Musical Las Guerreras K-Pop en Concierto

Uno de los grandes eventos musicales infantiles del fin de semana: el tributo musical a 'Las Guerreras del K-Pop'

El domingo 7 se podrá disfrutar en el Teatro Salesianos de un show basado en una de las películas más populares del momento: Las Guerreras del K-Pop.

Este tributo musical llega a la ciudad herculina en una gira nacional que tiene como objetivo hacer disfrutar a los más pequeños de la familia de esta aventura de amistad, valentía y música.

Los horarios en los que se podrá disfrutar este espectáculo musical son los siguientes: