Pantomima Full regresará a Vigo en abril de 2026

A pesar de que todavía no han terminado la gira de este año, que se suponía que era la última de su espectáculo "Hecho a mano", Pantomima Full ha anunciado que volverá a salir de "girita" en 2026 y ha incluido en su recorrido a Vigo y A Coruña.

El dúo formado por Alberto Casado y el gallego Rober Bodegas ya presentaron este show en noviembre de 2024, aunque este año no han actuado en tierras gallegas, más allá de su asistencia este mismo verano a la jornada inaugural del Festival Nororeste.

Ahora, regresan a Vigo el 11 de abril de 2026 con "Hecho a mano" en el Teatro Afundación. La cita será a las 19:30 horas y las entradas, a partir de 22 euros, ya están a la venta en Ataquilla.

Además, tres semanas antes, el 21 de marzo de 2026, actuarán en A Coruña.

Consagrados como uno de los dúos humorísticos más exitosos de España, han dejado sus pequeñas dosis de vídeos en redes sociales, de las que nace este show, para lanzar su primera serie, Entrepeneurs, que se puede ver en Disney+.