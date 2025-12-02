La Navidad de Vigo, sobre hielo: horarios y precios de las pistas de Vialia on Ice y de Samil Treintayseis

Desde el pasado 15 de noviembre, cuando se encendieron las luces, la Navidad de Vigo sigue añadiendo progresivamente nuevas ofertas de ocio para estas fechas, que se van sumando a las ya existentes. Ese es el caso de las pistas de hielo, que este año estarán ubicadas en el Centro Comercial Vialia, dentro del "Vialia on Ice", y la clásica de Samil.

El complejo situado en la terraza del centro comercial es una de las novedades de este año y que ofrece un mercadillo de 75 casetas, que se puso en marcha el sábado 22 de noviembre, con un gran árbol de Navidad de 15 metros de alto. También cuenta con un tobogán de trineos neumáticos, que por el momento no se ha abierto al público, un tren infantil y la pista de hielo.

Tobogán de trineos neumáticos. Treintayseis

Esta última, se abrió el pasado domingo; en principio, iban a ser dos pistas de patinaje, una para adultos y otra infantil, aunque por el momento sólo funciona la primera, que ofrece una fórmula "mixta", en la que pueden patinar gente de todas las edades. La segunda, tampoco tiene fecha de apertura oficial.

Pista de hielo infantil. Treintayseis

Así, la pista de hielo es la única atracción en marcha del "Vialia on Ice", al margen del mercadillo. El precio es de 8 euros por media hora; eso sí, es obligatorio el uso de guantes, por lo que en caso de no llevarlos desde casa, se deberá pagar otros 2 euros: un total de 10 euros por 30 minutos de uso de la pista, con patines y guantes.

Cubierta por una gran carpa que la cubre de la lluvia, cuenta 540 metros cuadrados, decoración navideña y trineos para ayudar a los principiantes a mantener el equilibrio.

Pista de hielo de Vialia. Treintayseis

Pista de hielo de Samil

En el caso de la pista de hielo de Samil, ya es todo un clásico de la Navidad viguesa. Se trata de la pista de hielo móvil más grande de Europa, también cubierta para poder disfrutar de ella sin depender del tiempo.

Estará en la zona del aparcamiento de Samil durante algo más de 2 meses, desde el pasado 25 de noviembre hasta el 1 de febrero. Desde la organización indican que para reservas grandes de grupos y colegios se debe contactar al número 653 921 475 o al email patriciapenaspadin@gmail.com.

El precio de una entrada general este año es de 7 euros adultos y 6 euros niños por 50 minutos de patinaje, patines incluidos. Además, existe un descuento para familias numerosas, que pagarán 6 euros.

En Samil, a la pista de hielo se suma el circuito de karts, que tendrá los siguientes precios: 6 euros para niños, 8 euros adultos, los biplaza 9 euros y los infantiles para niños a partir de 3 años, 5 euros.

Horarios en días lectivos:

De lunes a jueves: de 16:30 a 22:00 horas

Viernes: de 16:00 a 22:30 horas

Sábados: de 11:00 a 22:30 horas

Domingos: de 11:00 a 22:00 horas

Colegios (de lunes a viernes): de 09:00 a 14:00 horas (excepto vacaciones)

Horarios en vacaciones