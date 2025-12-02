Llega a Vigo Reinventio, el gran espectáculo gallego de magia, danza y circo

El espectáculo Reinventio aterrizará en Vigo el próximo 14 de diciembre, donde convertirá el Teatro Afundación en un espacio en el que la magia, la danza y el circo dejan de actuar como disciplinas separadas para transformarse en una experiencia común.

Concebida por el creador gallego Martín Varela, la obra reúne cerca de 25 números repartidos en cuatro actos que conducen al espectador desde la oscuridad hacia la luz. Su objetivo es que el público "deje de pensar en lo que ve y se entregue a lo que siente", proponiendo un lenguaje escénico único en el que cada disciplina construye una arquitectura emocional propia.

La potencia visual y técnica de Reinventio se sostiene en un dispositivo escénico desarrollado por Thinking Up Events, que lleva al límite la iluminación, el sonido, el vídeo, la escenografía y los efectos de gran formato. La producción incluye números aéreos de enorme precisión, grandes ilusiones, desapariciones, apariciones y momentos de suspensión que requieren una coordinación absoluta entre intérpretes y maquinaria.

Más allá del virtuosismo técnico, el espectáculo late en torno a una dramaturgia que reflexiona sobre la "luz interior", esa chispa que se apaga y renace, guiando un viaje que combina adrenalina circense, delicadeza dancística y asombro mágico.

Con 90 minutos sin pausa, la obra se presenta como un recorrido simbólico conectado con el espíritu transformador del Camino de Santiago. Reinventio es un espectáculo gallego de gran formato, pensado y producido íntegramente en Galicia, que busca llegar al gran público sin renunciar a la sensibilidad artística.

La función de Vigo forma parte de una gira 2025/2026 que incluye nueve actuaciones en siete ciudades gallegas tras su estreno en Ferrol y su posterior paso por la ciudad olívica, seguirá con paradas en Ourense (20 de diciembre, Auditorio Municipal), Pontevedra (26 de diciembre, Auditorio Sede Afundación), Lugo (27 de diciembre, Auditorio Fuxan os Ventos), A Coruña (3 y 4 de enero, Teatro Colón) e Santiago de Compostela (17 de enero, Auditorio de Galicia).