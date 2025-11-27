Estos son los planes imprescindibles que debes hacer este fin de semana en Vigo

Desde un gran concierto de tributo a dIRE sTRAITS, pasando por la inauguración de la exposición Explora Dinosaurs, y terminando con todos los planes que se pueden hacer alrededor del centro de la ciudad olívica y su llamativa decoración navideña.

En Treintayseis te contamos todo lo que necesitas saber para que no te quedes sin saber qué hacer para despedirte del mes de noviembre.

Conciertos del fin de semana

A finales de mes podremos disfrutar de un nuevo concierto de tributo a Dire Straits

La última semana de noviembre presenta un amplio repertorio de conciertos de artistas y grupos locales, nacionales e internacionales. ¿Quieres despedirte del penúltimo mes del año por todo lo alto? En ese caso, no dudes en comprar las entradas de algunos de los que mencionamos a continuación.

El viernes 28 podremos celebrar el 40 aniversario del emblemático álbum de dIRE sTRAITS: Brothers In Arms de la mano de la mejor banda internacional que tributo: bROTHERS iN bAND. La excelente voz y guitarra solista de Angelo Fumarola nos transportará al estilo personal de Mark Knopfler.

El sábado 29 a las 19:30 horas se podrá disfrutar de un gran concierto sinfónico de la banda sonora de Morricone en el Auditorio Mar de Vigo. El espectáculo Morricone y 100 años de cine es algo que va mucho más allá de un homenaje. Será interpretado por la Royal Film Concert Orchestra.

El viernes 29 también podremos disfrutar de un concierto de Javi Medina, quien se presentará en la Sala Master Club a las 21:00 horas como parte de su Gato Negro Tour de 2025. El reconocido artista español hará sonar por todo lo alto su característico flamenco contemporáneo.

El domingo 30 a las 19:30 horas cerraremos el mes por todo lo alto con la representación de la ópera de Giuseppe Verdi Nabucco. Esta obra, creación conjunta entre la Compañía LGAM y la Ópera Nacional de Moldavia, se podrá disfrutar en el Auditorio Mar de Vigo.

Luces, mercadillos y atracciones de Vigo

La Puerta del Sol de Vigo decorada por Navidad. lino escurís

Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.

Algunos de los puntos imprescindibles que nadie se puede quedar sin visitar son las luces del árbol navideño, la bola gigante o el muñeco de nieve; los Mercadillos situados en la Plaza de Compostela o en el Centro Comercial Vialia; y, por último, la macronoria o las pistas de hielo.

Olaf presenta... Cuentos Musicales

Cartel de las actividades de cuentacuentos que tendrán lugar en el Centro Comercial A Laxe

Uno de los personajes más entrañables de la ficción, el muñeco de nieve conocido como Olaf, será el maestro de ceremonias de este nuevo espectáculo en el que los más pequeños de la familia podrán disfrutar de cuentos, magia y música en directo.

Este show, ya iniciado el pasado viernes 21, se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes.

Dependiendo del día de la semana, Olaf contará a su audiencia un cuento diferente. Los martes será Peter Pan, los miércoles el Libro de la Selva, los jueves Vaiana, los viernes Frozen, los sábados Aladdín y los domingos Encanto.

Se podrá disfrutar en el Centro Comercial A Laxe por el precio de 8 euros por persona.

Feira de Arte de Nadal 2025 - Arte e Cor

La Feria de Arte de Navidad se inaugurará a inicios de este fin de semana

Desde el jueves 27 de este mes hasta el miércoles 7 de enero se podrá disfrutar de la Feria de Arte de Navidad bautizada como Arte e Cor.

Se podrá visitar en el Centro Comercial A Laxe todos los días con un horario de 12:00 a 14:00 horas y 17:00 a 22:00 horas.

La entrada será gratuita. En la feria participarán diferentes puestos artesanales de pintura, escultura, grabado y muchísimo más.

Espectáculo Efectiviwonder de El Monaguillo

El nuevo espectáculo de El Monaguillo llega a la ciudad olívica este fin de semana

El viernes 28 a las 21:00 horas llega El Monaguillo hasta el Auditorio Mar de Vigo para presentar su nuevo show Efectiviwonder, un paseo por la infancia del cómico.

Será un viaje introspectivo que reflexionará acerca del ayer y del hoy, contando anécdotas con las que seguramente que su público llegará a identificarse.

Exposición temporal - Explora Dinosaurs

La exposición que adultos y niños podrán disfrutar estas Navidades

La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público durante todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.

La inauguración oficial de esta exposición será este viernes 28. A partir de ese día se podrá visitar hasta el jueves 1 de enero.

Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:

Espectáculo Bien de David Puerto

El cómico David Puerto aterriza en la ciudad olívica con su 'Bien'

El sábado 29 a las 20:00 horas el Teatro Afundación de Vigo recibirá a David Puerto, quien presentará su show Bien, donde los puntos fundamentales son el crowdwork y la improvisación.

Entre música y ocurrencias de stand up clásico, David Puerto hará que se nos olviden todas nuestras preocupaciones durante casi dos horas, llevándonos a un universo humorístico lleno de frescura y espontaneidad.

Circo de Nadal - Viaxe a Polaris

El espectáculo circense de 'Viaxe a Polaris' se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre

El Circo de Nadal hará su parada anual en la ciudad olívica el sábado 29 de noviembre y se instalará durante todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).

El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia!

Carrera Érguete e Corre

Cartel de la carrera popular que se celebrará este fin de semana en Vigo

El domingo 30 se podrá disfrutar de una nueva carrera popular en la ciudad olívica.

La carrera Érguete e Corre tiene su salida y meta en el Centro Comercial Vialia. Consistirá en un recorrido de 5 y 10 kilómetros que dará inicio con la edición infantil a las 10:00 horas y a las 11:00 horas el resto de corredores.

También está la opción de hacer una prueba de bicicleta o una andaina, que darán inicio a las 10:55 y 11:00 horas.