Viaje solidario en barco por la ría de Vigo esta Navidad: cuesta 20 euros e incluye chocolate caliente y churros

Ya es Navidad en Vigo. Casi 12 millones de luces LED, un árbol de Navidad de grandes dimensiones y varios mercados de artesanía llenan de magia e ilusión estas fechas festivas en la ciudad olívica.

Musicales, pistas de hielo, trenes turísticos y un circo de Navidad figuran en la agenda de ocio de este 2025. Pero eso no es todo: a esta variada propuesta de actividades hay que sumar viajes solidarios en barco por la ría de Vigo.

Chocolate con churros, música y la mejor vista de las luces navideñas

La naviera Piratas de Nabia inaugura una nueva temporada del Barco Solidario de la Navidad. Este año, la embarcación vuelve a surcar la ría de Vigo para ofrecer una experiencia mágica y solidaria.

Hasta el próximo domingo 4 de enero de 2026, el Barco Solidario navegará cada noche desde el Puerto de Vigo hasta el Puente de Rande, combinando música, animación, churros, chocolate caliente y la mejor vista de las luces navideñas desde el mar.

"La decoración, las luces y el ambiente familiar harán que pequeños y mayores vivan la Navidad de una forma única", afirma la naviera.

La actividad tiene un precio de 20 euros por persona, aunque los niños de 4 a 12 años pagan 10 euros y los menores de 4 acceden de forma gratuita. Los billetes ya se pueden adquirir en la web de Piratas de Nabia y se recomienda realizar la reserva con antelación, ya que las plazas son limitadas.

Inspirado en los populares cruceros navideños de París o Ámsterdam, el Barco Solidario de la Navidad de Vigo realizará salidas diarias hasta el 4 de enero de 2026. La embarcación partirá a las 19:00 horas desde el Puerto de Vigo.

Además de vivir una tarde/noche mágica sobre el mar, el Barco Solidario de la Navidad mantiene su compromiso con la solidaridad. Por cada billete vendido, se donará 2 euros de las entradas de adulto y 1 euro de las entradas infantiles a la Asociación Aulas Abiertas.

"No es solo un barco con luces... es un barco con corazón y chocolate caliente. Una experiencia que va mucho más allá de la estética navideña, con actividades, música en directo y animación que llenan de alegría cada travesía", anima Piratas de Nabia.