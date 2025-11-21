Navidad en Vigo: los mercadillos de Vialia y Bouzas ya tienen fecha y hora de apertura

Una semana después del encendido de las luces y de la apertura del Cíes Market de la Alameda, este sábado se sumarán a la oferta navideña de Vigo otros dos mercadillos, el de Vialia y el de Bouzas.

En el centro comercial, se pondrá en marcha el "Vialia on Ice", una de las grandes novedades de esta Navidad. El encargado de dar el pistoletazo de salida será el alcalde, Abel Caballero, a las 18:00 horas.

En total se instalarán 75 casetas navideñas, además de pérgolas y estructuras de madera "a modo de jaimas" que generarán corredores iluminados para pasear y disfrutar de la experiencia. Además, habrá dos pistas que permitirán deslizarse a visitantes de todas las edades. Por una parte, una pista infantil de 200 metros cuadrados, y otra para adultos de 540 metros cuadrados.

A esto se sumará un tobogán de trineos de unos 7 metros de altura y 25 metros de recorrido, pensado para lanzarse en trineos neumáticos. Y, como no podía faltar, un árbol de Navidad con iluminación LED de 15 metros de altura y 5 de diámetro, además de un tren infantil navideño que recorrerá el espacio.

Una hora y cuarto después, a las 19:15 horas, Caballero pondrá en funcionamiento el mercado navideño de Bouzas. En el barrio marinero también se celebrará un encendido solidario a las 20:00 horas.