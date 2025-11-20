Navidad de Vigo 2025: Papá Noel llegará este día a la ciudad olívica

Las luces de Navidad atraen a turistas y locales al centro de Vigo, pero también a los más míticos personajes de la época más mágica del año. Papá Noel ha iniciado su camino a la ciudad olívica y ya se conoce cuándo llegará para escuchar cada uno de los deseos de los más pequeños de Vigo.

Como cada año, Santa Claus estará en su caseta situada en la calle Policarpo Sanz. Allí, atenderá a los niños y niñas viguesas desde las 17:00 hasta las 21:00 horas los días laborables. Los festivos también estará por las mañanas, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.

Será un Papá Noel más formado que nunca, ya que ha tenido que pasar unos duros requisitos para poder asentarse en Vigo. Aspecto corpulento, paciente, amable, dinámico y empático son algunas de las características que lo definen, así como su dominio de idiomas.

Tras demostrar su conocimiento de galego, castellano, inglés y portugués, Papá Noel se presentará en Vigo este viernes 21 de noviembre a las 18:00 horas. Previsiblemente, como cada año, será recibido por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien le hará entrega de las llaves de la caseta, donde estará hasta el mismísimo día 24 de diciembre.

Una Navidad sin colas

La atención de Papá Noel y la Cartera Real llega con novedades este 2025. El gobierno local pondrá en marcha un sistema de tíckets, según el cual se irá llamando por orden de los números asignados. Así, se evitarán las largas colas frente a la casita de Policarpo Sanz.