La Navidad llega al centro comercial Camelias de Vigo con un Outlet Solidario repleto de decoración festiva

El Centro Comercial Camelias de Vigo se prepara para vivir la Navidad antes de tiempo. Los próximos viernes 21 y sábado 22 de noviembre, el espacio acogerá un Outlet Navideño solidario en colaboración con Cáritas, una iniciativa que busca llenar los hogares de magia mientras se apoya a quienes más lo necesitan. El evento estará abierto de 10:30 a 20:30 horas en la planta alta del centro.

Durante dos jornadas, Camelias se transformará en un pequeño mercado navideño en el que los visitantes podrán encontrar figuras, árboles, guirnaldas, bolas, velas, menaje, luces y todo tipo de artículos decorativos. Una ocasión ideal para renovar la estética del hogar de cara a las fiestas y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social.

El ambiente navideño vendrá acompañado de otro incentivo para los más previsores: muchos comercios del centro estrenarán sus promociones pre–Black Friday, invitando a descubrir el comercio local y de proximidad en un entorno cómodo y cercano.

Camelias anima así a los vigueses a vivir la ilusión de la Navidad de forma anticipada, apostando por las tiendas de la ciudad y por una experiencia de compra solidaria en pleno corazón de Vigo.

Más información en la web del centro comercial.