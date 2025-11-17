Vigo, de camino a Belén: así es el monumental nacimiento de la Navidad olívica

La Navidad de Vigo está en marcha. Tras el encendido navideño, la ciudad va descubriendo nuevos detalles y espacios de la época más mágica del año. Entre las actividades más esperadas cada año, se encuentra el Belén Monumental del Concello de Vigo, ubicado en la Casa das Artes.

Bajo el título "Camiño a Belén", el escultor José Luis Mayo Lebrija, con la colaboración de la Agrupación Belenista A Morana, ha distribuido casi 200 figuras por los más de 200 metros cuadrados reservados para el nacimiento en la Casa das Artes.

Este año, el Belén Monumental de Vigo traslada a sus visitantes a la noche en la que nació Jesucristo con luz, música y ambientación. Esta producción artística habla de las costumbres, oficios, arquitecturas y paisajes de la Judea de Herodes el Grande en el siglo, "con alguna licencia local".

Y es que el patrimonio de Vigo y la cultura popular gallega se integran en algunas de las escenas. El objetivo es sentir como propios aquellos instantes "que vivieron con profunda emoción los pastores y los Magos de Oriente".

"Camiño a Belén" ofrece un fragmento de emoción navideña moldeado con yeso, corcho, barro, agua y pintura, que se puede visitar desde el 16 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Horarios

De lunes a jueves: De 17:00 a 21:00 horas

De 17:00 a 21:00 horas Viernes: De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas

De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas Sábados, domingos y festivos: De 11:00 horas a 21:30 horas

Días con horarios especiales