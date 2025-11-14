El pueblo a 2 horas de Vigo con el Papá Noel "más grande del mundo": 21 metros de altura y 250.000 luces LED

Papá Noel es uno de los personajes más queridos de la Navidad. Con su característico traje rojo y barba blanca, es el encargado de repartir regalos a los niños de todo el mundo en la noche del 24 de diciembre.

Los más pequeños ven a Papá Noel como un icono de la ilusión. No es de extrañar: viaja por todo el mundo en un trineo tirado por renos para dejar regalos bajo el árbol de Navidad a los niños que se han portado bien.

21 metros de altura y más de 250.000 luces LED

Papá Noel más grande del mundo Águeda

Papá Noel, como símbolo de la Navidad, aparece representado en numerosos adornos navideños. De hecho, la figura luminosa "más grande del mundo" se encuentra muy cerca de la ciudad de Vigo y merece una visita.

Con 21 metros de altura y más de 250.000 luces LED, el municipio luso de Águeda presume cada Navidad de tener el Papá Noel "más grande del mundo", una estructura ya reconocida por el Guinness World Records.

Esta figura de enormes dimensiones atrae a numerosos vecinos y visitantes de la Navidad que buscan disfrutar de un espectáculo único y lleno de magia en el Largo 1º de Maio. Por primera vez en este 2025, se iluminará el sábado 15 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

Además, en el Puesto de Turismo de Águeda se expone el Papá Noel más pequeño del mundo, una figura de diminutas dimensiones que sólo puede ser visto a través de un microscopio, obra del artista Willard Wigan.

Una Navidad más, Águeda acoge el evento anual 'Águeda é Natal', con un programa que refleja el espíritu navideño, a través de calles con paraguas iluminados, un Belén, el Parque de Alta Vila y muchas más sorpresas.

La edición de este año se celebrará del 15 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, con un programa de actividades que invita a disfrutar de esta mágica época tanto a mayores como a pequeños.

Además de la iluminación de las calles, destacando la calle de los paraguas, reconocida por CNN Travel como una de las decoraciones navideñas más bonitas del mundo, Águeda contará con la siguiente programación permanente:

Papá Noel "más grande del mundo"

El Mayor Papá Noel del Mundo, con cerca de 21 metros de altura e iluminado con más de 250.000 luces LED, es una estructura ya reconocida por el Guinness World Records. La figura se encuentra en el Largo 1º de Maio.

Papá Noel "más pequeño del mundo".

La figura de Santa Claus más pequeña del mundo es una nanoescultura del artista Willard Wigan, que sólo se puede ver a través del microscopio. El horario de visita es el siguiente: de martes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 20:00 horas, y los sábados y domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Exposiciones de Belenes

El Salão de Chá do Parque Municipal de Alta Vila acogerá una bonita exposición de Belenes del 1 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. El horario de visita es el siguiente: sábados, domingos y festivos de 14:30 a 18:30 horas.

Tren Histórico de Vouga

A bordo de un vagón de principios del siglo XX, remolcado por la histórica locomotora diésel 9004, mayores y pequeños disfrutarán de un programa de entretenimiento, una muestra de productos regionales, una visita al Museo del Ferrocarril de Machinhata do Vouga y el evento 'Águeda es Navidad'.