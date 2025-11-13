Álex, 30 años, periodista que trabaja en Nueva York: "Pago 1.125 euros por una habitación y puedo ahorrar"

Cada vez son más los jóvenes que deciden hacer las maletas y probar suerte fuera de nuestras fronteras. La historia de Álex, un joven gallego de 30 años, es solo un ejemplo entre los muchos casos que ilustran esta tendencia en alza.

Tras cursar el grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, Álex dio un giro de 180 grados a su vida y se trasladó a Nueva York para estudiar Periodismo con una beca Fulbright.

"Pago 1.125 euros por una habitación y puedo ahorrar"

Nueva York es una ciudad llena de oportunidades, pero para Álex, la adaptación no fue sencilla. La vida en la ciudad que nunca duerme "va mucho más rápido" y, a veces, "es agotadora", confiesa al otro lado del teléfono.

A sus 30 años, Álex trabaja en The Atlantic, una revista literaria y cultural con sede en el barrio de SoHo. "Vivo en Bushwick y la oficina está en SoHo, así que cojo el metro elevado y cruzo el puente que separa Brooklyn de Manhattan".

Como muchos jóvenes de su edad, Álex comparte piso. Paga 1.300 dólares (aproximadamente 1.125 euros) por una habitación, una cifra que considera razonable, ya que "hay gente que paga más de 2.000 dólares (1.729 euros) por estudio".

"Vivo bien y puedo ahorrar", asegura. También comenta: "En mi trabajo hay catering todos los días y me ahorro mucha comida, que es bastante cara".

Asimismo, señala que cada persona se organiza como puede; en su caso, en lugar de ir a clases de spinning, acude a un gimnasio convencional. También limita sus salidas fuera de casa: "No me quiero dejar 70 euros por tomarme dos cositas", indica a este medio.

A este respecto, Álex considera que su situación es mucho más favorable que la de muchos de profesión en España. Aun así, reconoce que "los salarios están más equilibrados con el coste de vida".

"No tengo hijos y comparto piso con dos compañeros. Vivo bien y puedo ahorrar, pero hay sectores fuera del ámbito de la comunicación donde se cobra el doble o incluso más".

El día a día de Álex en Nueva York

Álex trabaja como editor asociado en la revista The Atlantic. Conseguir el puesto no fue un camino sencillo; para conseguirlo, tuvo que superar 8 entrevistas y un examen. "No tenía muchas expectativas, pero finalmente sucedió", cuenta agradecido.

Este joven gallego se levanta cada día alrededor de las 08:20 horas de la mañana. "No soy muy madrugador", dice entre risas. Al llegar a la oficina, revisa las noticias y a continuación, se pone manos a la obra.

Álex se ha hecho un hueco en Nueva York y, por el momento, no plantea regresar a España. "Estoy muy bien en la revista, me gusta lo que hago y estoy satisfecho. Tengo amigos y mis padres con jóvenes, por lo que no tengo tanta carga emocional como para decir «tengo que volver»".