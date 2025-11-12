Un niño besa el escudo del Celta delante de Lamine Yamal en la celebración de su gol: "Cuantísimo honor"

El vídeo de un niño en redes sociales ha robado el corazón al celtismo. El pasado domingo, el Celta se enfrentó al Barça y, aunque el partido terminó con derrota para los celestes por un 2 - 4, la afición viguesa no abandonó a su equipo. Un ejemplo de ello es este niño, quien se ha hecho viral en las últimas horas por su reacción a un gol de Lamine Yamal.

El vídeo ha despertado ese sentimiento tan especial que une a los celtistas: la pasión por el club que se vive desde la cuna. Muchos aficionados se han visto reflejados en él, recordando sus primeros partidos en Balaídos o la primera vez que llevaron la camiseta celeste. ¿Un simple gesto? Puede que sí, pero resume lo que significa el Celta para todo Vigo.

El beso al escudo

El Celta puede presumir de afición, y el último ejemplo lo ha dado un niño que ha emocionado a toda la familia celeste. El podcast Tenías que haber tirado, medio que sigue la actualidad del club vigués, ha publicado un vídeo que se ha hecho viral: en él, se ve a un pequeño aficionado besar el escudo del Celta justo delante de Lamine Yamal, en el momento en el que el jugador del Barça celebraba su gol en Balaídos.

Un gesto espontáneo y lleno de sentimiento que ha despertado la alegría, el cariño y la ilusión de miles de celtistas. Los comentarios no se hicieron esperar y cientos de celtistas dejaron constancia del orgullo de ver a un niño pequeño vivir su amor por el club.

"Encántame, nin Madrid nin Barça nin ostias, sempre Celta, e o leva no corazón fijo", decía uno de los cientos de comentarios que se han generado en Instagram y TikTok. Otros añadían frases como "de pequeño quiero ser ese niño", "cuantísimo honor", "canta afouteza nun corpo tan pequerrecho" o "uns pais e avós que fixeron un gran traballo".

Detrás de cada comentario hay un sentimiento: el orgullo de ver cómo el celtismo está vivo en las nuevas generaciones.

Porque el vídeo no es solo una anécdota viral; es el reflejo de una educación y unos valores transmitidos desde casa. Ese niño no solo besa un escudo, besa la historia del Celta y el amor por Vigo. Mientras que muchos niños crecen soñando con clubes más "grandes" o lejanos, ver a uno presumir con orgullo de su equipo local, es una maravilla.