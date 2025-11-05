Estos son los 8 municipios de Galicia que optan a ser 'Pueblo Mágico 2026': votaciones hasta el 10 de noviembre

Con el final de año a la vuelta de la esquina, seguro que tienes en mente planear una mini escapada antes de despedir el 2024. La asociación Pueblos Mágicos de España ha convocado un concurso para elegir el pueblo más mágico de Galicia y del resto de comunidades españolas. La votación estará abierta hasta el 10 de noviembre a las 23:59 horas.

No hace falta viajar al otro lado del charco para vivir experiencias increíbles. La asociación Pueblos Mágicos lo sabe, y ha incluido 8 municipios gallegos entre sus posibles: Padrón (A Coruña), O Vicedo (Lugo), Portomarín (Lugo), Ribadavia (Ourense), A Pobra de Trives (Ourense), Larouco (Ourense), Cambados (Pontevedra) y Combarro (Pontevedra). El ganador se conocerá el 17 de noviembre.

Padrón (A Coruña)

Santuario de Nosa Señora da Escravitude pueblosmagicos.es

Padrón es un lugar con historia, tradición y sabor. Conocido por ser punto de paso y también destino de los diferentes Caminos de Santiago, conserva la esencia de los peregrinos que desde hace siglos llegan para visitar el sitio donde, según la leyenda, arribó la barca que trajo los restos del apóstol Santiago.

Además de su patrimonio y espiritualidad, Padrón destaca por su gastronomía. Es mundialmente famoso por los pimientos de Herbón, pero también por productos como la lamprea y por una oferta culinaria que combina lo tradicional con lo innovador.

O Vicedo (Lugo)

Costa de O Vicedo

O Vicedo es un rincón único del norte de Lugo, en la comarca de A Mariña Occidental, donde la naturaleza te enseña su lado más salvaje y hermoso. Entre acantilados que miran al Atlántico y playas de arena clara de aguas cristalinas, el paisaje te invita a desconectar y disfrutar del entorno.

Más allá de su belleza natural, O Vicedo destaca por la cercanía y hospitalidad de sus vecinos, que conservan la esencia de la vida marinera y el respeto por la tierra y el mar. Un destino que combina tranquilidad y un paisaje de ensueño.

Portomarín (Lugo)

Vista de Portomarín, Lugo. Shutterstock

Portomarín, en la provincia de Lugo y a orillas del río Miño, es un lugar lleno de historia y encanto. Conserva la esencia del pueblo gallego tradicional, con calles empedradas, soportales y construcciones de piedra que invitan a pasear.

El actual Portomarín nació tras el traslado del antiguo pueblo, que quedó bajo las aguas del embalse del Miño en los años 60. Este hecho lo convierte en un pueblo singular, con una mezcla de pasado y renovación que ofrece espectaculares vistas del río y su entorno.

Ribadavia (Ourense)

Ribadavia Shutterstock

En el corazón de la comarca del Ribeiro, a orillas del río Avia, esta villa conserva un valioso legado que refleja su pasado noble y su importancia cultural.

Sus calles empedradas, las casas blasonadas, el castillo y los restos de la muralla medieval te transportan a otra época. Destaca especialmente su antiguo Barrio Judío, uno de los mejor conservados de Galicia y declarado Monumento Nacional, que mantiene viva la memoria de una comunidad que marcó la identidad de Ribadavia.

A Pobra de Trives (Ourense)

Mirador Penas de Rome pueblosmagicos.es

A Pobra de Trives es una localidad que alberga una historia milenaria que se remonta a los antiguos Tiburos. Su pasado romano se percibe en los vestigios de la Vía Nova, que atravesaba Trives Vello y dejó una huella profunda en el territorio.

Su papel histórico también se recuerda por haber sido el primer pueblo de Galicia en levantarse contra la invasión francesa en 1809, consolidando así su espíritu valiente y su relevancia dentro de la historia ourensana.

Larouco (Ourense)

Municipio de Larouco uta del Vino de Valdeorras

Larouco es un municipio de montañas, ríos y valles, donde se aprovecha cada ladera para el cultivo de viñedos y otros productos. Los ríos Sil, Bibei y Xares recorren su territorio, creando un paisaje impresionante y único.

Su historia deja huella, desde la presencia romana hasta los pueblos que lo habitaron. Pero Larouco destaca por su gente: trabajadora, unida y solidaria, que mantiene viva la esencia de este rincón de Galicia.

Cambados (Pontevedra)

Pazo de Fefiñáns, en Cambados. Mancomunidade do Salnés

Situado en la ría de Arousa, es conocido como la capital del Albariño, uno de los vinos blancos más reconocidos del mundo. Sus calles empedradas, repartidas entre los barrios de Fe­fiñáns, Cambados y Santo Tomé, guardan historia y encanto.

Además del turismo vinícola, ofrece paseos marítimos, rutas de senderismo como la del Mirador de A Pastora, actividades acuáticas como el kayak y numerosas bodegas que se pueden visitar. La localidad celebra la famosa Fiesta del Albariño, reconocida de Interés Turístico Nacional.

Combarro (Pontevedra)

Combarro (Pontevedra) Shutterstock

Combarro es un pintoresco pueblo marinero situado en la ría de Pontevedra. Destaca por sus estrechas calles, más de 60 hórreos junto al mar, soportales, cruceros y balcones de piedra.

Su pequeño casco antiguo, con raíces desde el siglo XII, conserva un gran encanto y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura rural gallega. Está muy cerca de la desembocadura del río Lérez y de la ciudad de Pontevedra.