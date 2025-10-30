Vigo celebra Samaín a bordo del único barco a vapor "encantado": plazas limitadas e inscripciones por 5 €

Samaín es la fiesta gallega que existía antes que Halloween. Esta celebración milenaria, de origen celta, es toda una tradición en Galicia y se conmemora en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.

La mayoría de los municipios gallegos ya han anunciado sus actividades por Samaín, la noche en la que el verano "muere" y los espíritus cruzan el umbral hacia el mundo de los vivos, destacando especialmente una en Vigo, a bordo del único barco a vapor "encantado".

Una tarde de Samaín terrorífica en Vigo

Los vecinos de la ciudad olívica esperan con ilusión la noche de este próximo viernes 31 de octubre. Zombies, brujas, esqueletos y demás seres terroríficos saldrán a las calles para vivir una noche llena de misterio, diversión y sustos en la celebración de Samaín.

Dentro del programa de actividades en Vigo por Samaín, destaca una terrorífica experiencia a bordo del único barco a vapor "encantado" con más de 60 años de historia.

En concreto, la actividad tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, con pases a las 11:00 y 18:00 horas el viernes 31 de octubre y a las 18:00 horas el sábado 1 de noviembre. Aunque está adaptada a todas las edades, se recomienda una edad mínima de 8 años para participar.

A bordo del Hidria Segundo, un barco con más de 60 años de historia, los asistentes podrán participar en un taller de calabaza para decorarlas con motivos terroríficos. Además, habrá caramelos y otras sorpresas para los participantes.

"Este año celebramos el Samaín de una forma inolvidable... ¡en el único barco a vapor encantado! Disfruta de un ambiente mágico entre tradición, calabazas y diversión", animan en una publicación en redes sociales.

Las plazas son limitadas y el precio de la actividad es de 5 euros por persona. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de Instagram o enviando un correo electrónico a info@fundaciontraslatio.org.

"Con tu participación, colaboras en la restauración del Hidria Segundo, ayudando a mantener viva la historia del último barco a vapor de la Península".