La Fundación Diego González Rivas celebrará en Vigo su Gala Benéfica 2025 : una noche solidaria con destino África

La Fundación Diego González Rivas celebrará el próximo 22 de diciembre su Gala Benéfica 2025 en el Pazo Los Escudos de Vigo, un encuentro solidario que servirá para recaudar fondos destinados a las misiones quirúrgicas de 2026 en Sierra Leona y Liberia.

El evento reunirá a representantes institucionales, empresas colaboradoras y amigos de la Fundación en una noche marcada por el compromiso, la gratitud y la esperanza. Habrá música en directo con actuación sorpresa y una subasta de arte solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las próximas misiones médicas.

De Kono a Vigo: la emoción de salvar vidas

El pasado mes de septiembre, un equipo de cirujanos, anestesistas, enfermeras y técnicos culminó con éxito una nueva misión en Sierra Leona, donde se realizaron por primera vez cirugías torácicas complejas en un quirófano sobre ruedas.

Durante una semana de trabajo en la localidad de Kono, se operó con éxito a seis pacientes, en un entorno donde la atención sanitaria es prácticamente inaccesible.

“Volvemos a casa con la satisfacción de haber mejorado la vida de seis personas y con la certeza de que este proyecto salva vidas donde la sanidad no llega”, subrayó el doctor Diego González Rivas, fundador de la entidad.

La misión contó con el apoyo del Gobierno de Sierra Leona y la visita de su ministro de Sanidad, que anunció un futuro convenio de colaboración con la Fundación. Además, la expedición fue seguida en directo por el programa ‘La Revuelta’ de David Broncano, que acompañó al equipo sobre el terreno.

Lo que viene: dos nuevas misiones en 2026

La gala de Vigo marcará el punto de partida para dos nuevas misiones el próximo año: abril en Sierra Leona y septiembre en Liberia. Ambas continuarán la labor médica, formativa y humanitaria que la Fundación impulsa en África Occidental.

Cada euro recaudado durante la cena irá destinado directamente a material quirúrgico, desplazamientos del equipo médico y formación de personal local.

“Queremos que cada asistente sepa que su aportación tiene un destino concreto: una grapadora quirúrgica, un billete de avión, una carga de material estéril o una estancia de formación para personal sanitario africano”, explica Carla Salgado, directora de la Fundación.

La Gala Benéfica Fundación Diego González Rivas 2025 combinará cena, música en directo y subasta solidaria, en un formato elegante pero cercano.

El evento contará con la presencia del propio doctor González Rivas y varios miembros del equipo recién regresados de África, que compartirán su experiencia sobre el terreno.

Las mesas corporativas podrán adquirirse en tres modalidades de patrocinio —Oro, Plata y Bronce—, y también habrá entradas individuales para quienes deseen sumarse a esta causa que, desde Galicia, lleva la cirugía torácica a lugares donde no existe. El registro se habilitará próximamente en la web de la Fundación.