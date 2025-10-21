Esta villa de Ourense volverá a "convivir" con los muertos por el Samaín

Uno de los escenarios del 2024 en el Samaín de Allariz.

Un año más y ya son los suficientes como para considerarlo un evento mítico, Allariz volverá a convertirse en un escenario de misterio y terror con motivo de su Samaín tradicional. El Allariz de medo incluirá teatro de calle, actividades familiares y música para sumergir a los asistentes en el mundo de los difuntos y las almas.

La cita se extenderá del 31 de octubre al 2 de noviembre y, como no podía ser de otro modo, el plato fuerte será la ambientación del casco antiguo alaricano. Así, los visitantes podrán recorrer distintas escenas en las que las almas y los esqueletos harán que el mundo de los muertos coincida con el de los vivos.

Las localizaciones serán: rúa do Portelo, Praza de Santo Estevo, rúa da Cruz, rúa do Pozo, Praza Maior, Atrio de Santiago, Praza de Abaixo y Praza do Matadoiro.

Actividades para todos los públicos

Entre las actividades previstas para el Samaín alaricano destacan, el 31 de octubre entre las 19:00 horas y las 21:00 horas, la iniciativa "Algo pasou no Museo do Xoguete", un juego de pistas. El mismo día, a las 20:30 horas, la Santa Compaña -de la mano de Silvardeiras Teatro- recorrerá Allariz; y, por la noche, a las 23:30 horas, la Discoteca Móvil Apocalipsis animará a Praza Maior para celebrar la noche de difuntos.

El sábado, día 1 de noviembre, habrá una nueva oportunidad para participar en la actividad "Algo pasou no Museo do Xoguete", en esa ocasión, entre las 19:00 horas y las 21:00 horas. A las 20:00 horas se proyectará el documental "A luz das ánimas" en la Fundación Vicente Risco. También a las 20:30 horas, habrá una nueva salida de la Santa Compaña.