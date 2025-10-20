Rechaza a una soltera gallega (57) por su físico en 'First Dates': "No voy a darle esperanzas a la pobre"

Hace unos días, una gallega acudió al popular programa de televisión First Dates con la ilusión de encontrar a su media naranja, pero el resultado no fue lo que esperaba. Mar, de 57 años y natural de Vigo, se presentó ante Carlos Sobera con una condición que dejó impactado al presentador.

"Que no sea ingeniero", fue uno de los requisitos que Mar le planteó a Sobera. Esta exigencia marcó el tono de la cita y dejó claro que Mar tenía muy claro lo que buscaba o, por lo menos, lo que no quería bajo ningún concepto.

Mar, soltera viguesa

Esta soltera viguesa es de ideas claras. Rotunda, dejó bien claro su única imposición: "Que no sea ingeniero. Todos andan detrás de mí y no me gusta nada", dijo sin tapujos. Según explicó, su exmarido ejercía esa profesión y acabó por tenerle cierta manía.

También contó que adoptó a 2 niños de Etiopía, a los que estuvo cuidando 15 años hasta que, de mayores (25 y 26 años), se marcharon de casa. "Cuando se fueron me quedé sola. 'Síndrome de nido vacío' se llama", comenta. Ahora, solo quiere una pareja con la que compartir sus días.

El programa tenía para ella a Carlos, de 56 años y procedente de Madrid. Es un director de transformación digital al que le encanta hablar y tiene 2 hijos. Nada más verlo, Mar lo tuvo claro: "Me encanta", dijo a las cámaras.

Así, llegaron al restaurante, pero Carlos ya tenía clara su opinión, afirmando que Mar no cumplía con sus estándares de belleza.

La cita entre Mar y Carlos

Mar y Carlos, solteros de 'First Dates' cuatro.com

Durante la cita, Mar y su acompañante compartieron detalles de su vida privada. Ella habló sobre su experiencia como madre adoptiva de dos niños de Etiopía, una vivencia que la absorbió tanto que la hizo "despistarse" a la hora de buscar el amor.

Por su parte, Carlos también habló de su trayectoria sentimental, y entre ambos surgieron conversaciones naturales sobre su día a día y aficiones comunes.

Pese a la buena conexión que Mar creía que existía, Carlos pensaba todo lo contrario: "Tampoco me llama especialmente la atención" o "No es una persona con la que a mí me gustaría encajar" son algunos de los comentarios que le dedicó el soltero ante las cámaras.

Por si fuera poco, también habló sobre el físico de Mar, afirmando que la había visto mayor y que él aparenta menos edad que ella. "El aspecto físico que ella muestra no es el estándar que yo tengo en mente", comentó un tanto altivo.

Incluso, llegó a decir de ella que era "un poco hipócrita", por querer buscar pareja ahora que se siente "sola" y decir durante la cena que "dices las mismas cosas que he dicho yo en la entrevista previa", como dando a entender que tenían muchas cosas en común. Para él, parecía un poco desesperación.

Entre los últimos comentarios de Carlos, recordemos, 56 años, antes de la decisión final, destacan algunos: "Es una persona que la he visto quizá un poco mayor" y "tampoco voy a generarle esperanzas a la pobre", son algunas de las opiniones que dijo sobre la viguesa.

Finalmente, pagó él la cuenta y Mar no tenía mucho más que añadir tras su cita: "Me encanta. No me pudisteis traer a una persona mejor", dijo ilusionada. Una opinión totalmente diferente a la del soltero.

Llegada la decisión final, Mar tiene claro que sí que tendría una segunda cita con Carlos, pero este la rechaza: "Sería un hipócrita si te dijera que esto iría a algún lado.

Así, Mar seguirá buscando a su media naranja con el que compartir su tiempo.