Vigo se prepara para el Samaín: vuelven las visitas guiadas teatralizadas al cementerio de Pereiró

Cuenta atrás para el Samaín en Vigo. El Concello ya está preparando las visitas teatralizadas al cementerio de Pereiró, que vuelven un año más con la "reencarnación" de Concepción Arenal, la marquesa de Valladares, Irene de Ceballos y Bernardo González do Valle "Cachamuíña".

"Volvemos a retomar las visitas guiadas por el cementerio de Pereiro con motivo de Difuntos y el Día de Todos los Santos", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha detallado que se realizarán un total de 63 visitas.

"Son guías que caracterizan a Concepción Arenal, a la marquesa de Valladares, a Irene de Ceballos y a Cachamuíña", ha explicado el regidor socialista. Los visitantes podrán así descubrir el cementerio, las familias que allí están enterradas y cómo era la época.

Se trata de un recorrido gratuito, con 25 participantes en cada una de las visitas. Con la licitación del contrato, el alcalde ha incitado a los vigueses a inscribirse a la guía y disfrutarla.

Horario de los cementerios

Además, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Concello ha anunciado que ampliará los horarios de los cementerios municipales: Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns.

Los ciudadanos podrán rendir homenaje a sus antepasados desde las 9:00 hasta las 18:30 horas los días 30 y 31 de octubre, y los días 1 y 2 de noviembre.