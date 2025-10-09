Miguel Ríos, Galicia Ilusiona y más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

Desde los conciertos clásicos de Miguel Ríos y El Consorcio, pasando por el Festival Folclórico Amizade y terminando en el Psych Fest. Podremos disfrutar de un gran fin de semana en la ciudad olívica, pues estará cargado de diferentes eventos musicales.

Paralelamente, podremos asistir a la gran gala de magia Galicia Ilusiona o a la 2.ª edición de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería de la Plaza Elíptica. Terminaremos con un evento deportivo en el Parque Forestal de Beade: la IX edición del Trail Montes de Vigo.

Conciertos del fin de semana

El cantautor Miguel Ríos llegará al Teatro Afundación para celebrar sus 65 años de trayectoria

La segunda semana de octubre presenta un fin de semana de lo más clásico. Estará protagonizado por los conciertos de Miguel Ríos, El Consorcio y un homenaje musical a Paco de Lucía.

Con estas tres citas de grandes artistas y grupos recordaremos el gran impacto que han tenido en la historia de la música española. ¿A cuáles vas a asistir?

El viernes 10 le damos la bienvenida al fin de semana en la ciudad olívica con un gran concierto de Miguel Ríos -autor de Himno a la Alegría y La Puerta de Alcalá- en el Teatro Afundación a las 20:00 horas. Formará parte de su gira por teatros El último vals.

Las entradas están casi agotadas. ¡No te quedes sin ellas!

El mismo día, viernes 10, también podremos asistir al gran Homenaje musical a Paco de Lucía, que ha sido bautizado como PAC. El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo a las 21:00 horas.

Traerá consigo a algunos de los artistas más destacados del flamenco actual, como Israel Fernández, David de Jacoba, Diego del Morao, Miguel 'El Yiyo' Fernández, Israel 'Piraña' Suárez, Antonio Sánchez, Delia Membrive, J. José 'Pakete' Suárez y Moisés Fernández.

El domingo 12 cerraremos el fin de semana por todo lo alto con una cita musical de El Consorcio, que presentarán su espectáculo De Mocedades a El Consorcio en el Auditorio Mar de Vigo a las 19:00 horas.

Esta formación, compuesta por los autores de Tómame o déjame, hará un emocionante recorrido en directo desde sus éxitos en Mocedades hasta su grupo actual: El Consorcio.

Conxemar - Feria Internacional de Productos del Mar Congelados

Cartel de la edición 2025 de Conxemar

La feria, iniciada el martes 7, tendrá su jornada de clausura el día de hoy, jueves 9. Será la última oportunidad de acudir a la XXVI edición de Conxemar, la gran Feria Internacional de Productos del Mar Congelados que tendrá lugar en el recinto ferial de IFEVI.

Es un evento de referencia a nivel europeo, un gran encuentro del sector transformador pesquero: importadores, exportadores, mayoristas, distribuidores... Además, contará también con una sección dedicada a otros productos congelados como carnes o helados.

El horario será de 10:00 a 16:00 horas.

Solidarity Fest

Cartel de la edición 2025 del Solidarity Fest

Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 se celebrará la II edición del Solidarity Fest en el municipio pontevedrés de Cambados.

La música, gastronomía y artesanía serán las protagonistas de estas tres jornadas que pretenden ser un referente en la participación ciudadana y el compromiso social. A estas se les sumarán diferentes showcookings, talleres para niños y hasta eventos deportivos.

Una de las partes esenciales de este festival es la música en directo, pues asistirán algunos de los nombres más destacados de la música gallega. Esta es la programación completa de los tres días de celebraciones:

Viernes, 10 de octubre

Cacabelos

G.Rich

Sábado, 11 de octubre

Ortiga

Guadi Galego

Leirabuxo

Rapariga DJ

Duele

Señora DJ

DJ Amable

Domingo, 12 de octubre

Cora

Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra

A lo largo de esta nueva edición, el dinero recaudado a lo largo del evento irá destinado a la investigación oncológica a la que se dedica el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

II Feria de Minerales, Fósiles y Joyería

Cartel de la edición 2025 de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería

Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 se podrá asistir a la 2.ª edición de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería de la ciudad olívica.

Será un encuentro que ofrecerá a sus asistentes una gran exposición y mercadillo de minerales, fósiles y todo tipo de joyas.

Tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza Elíptica bajo un horario de 10:00 a 21:00 horas.

Festival Folclórico Amizade

Cartel de la edición 2025 del Festival Folclórico Amizade

El sábado 11 tendrá lugar uno de los eventos folclóricos más importantes del mes: el Festival Folclórico Amizade.

Se celebrará en el AVCD Lavadores desde las 19:00 horas y estará protagonizada por tres agrupaciones: A.F. Corisco, A.F. Froles Novas y A.C. Os Muiños de Oliveira.

El festival es de entrada completamente gratuita.

XI edición de la Festa da Recolleita do Millo de Matamá

Cartel de la edición de 2025 de la Festa da recollida do Millo de Matamá

El sábado 11 se celebrará la reconocida Fiesta de la recogida del Maíz en la parroquia de Matamá, un evento que reunirá a todos sus vecinos y a todos aquellos curiosos que quieran disfrutar de una de las grandes fiestas populares de otoño en la ciudad olívica.

La programación de la edición del 2025:

17:00 horas - Andaina y carrexo do millo

18:30 horas - Esfollada do millo con ambientación de música de Folieiros

19:30 horas - Actuación de Peter Punk

20:00 horas - Reparto de castañas

21:00 horas - Actuación de O'Leo de Matamá

Programación del Outono Teatral

El ciclo 'Outono Teatral' hará un recorrido por diferentes teatros de la ciudad de Vigo

La edición del Outono Teatral 2025 llega a los teatros de la ciudad olívica con varias sesiones de espectáculos, ya iniciados en este mes de octubre, y que se extenderán hasta principios de noviembre.

La entrada a todas las representaciones será de entrada libre hasta completar aforo.

La programación de este fin de semana:

Sábado 11 en el SCDR Helios (Bembrive) - Munuwa del Grupo de Teatro Porta Aberta

en el SCDR Helios (Bembrive) - del Grupo de Teatro Porta Aberta Domingo 12 en el CCR Cabral Grupo Lameiro - O lago das meniñas malas

Gran Gala Internacional Galicia Ilusiona

Cartel de la nueva edición de Galicia Ilusiona en Vigo

El evento de magia en directo más importante de España llega, un año más, al Teatro Afundación de la ciudad olívica.

Este año celebramos la cuarta edición de Galicia Ilusiona, el Festival Mundial de Ilusionismo. Nuevamente, toda la familia podrá disfrutar de los espectáculos de algunos de los magos más importantes de la escena internacional.

Los invitados de la IV edición de Galicia Ilusiona:

Mago Murphy (Madrid), quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro guía por este gran espectáculo de ilusionismo.

quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro por este gran espectáculo de ilusionismo. Seimei (Corea del Sur), que trae el ilusionismo asiático hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada.

que trae el hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada. Nacho Samena (Galicia) es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de música y destreza manual.

es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de y David Burlet (Francia) llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de malabares y magia dejará a todo el público boquiabierto.

llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de y dejará a todo el público boquiabierto. La Compañía Mag Edgard (Barcelona) está puesta por 8 artistas que crearán una escenografía única, que caminará entre la infancia y los sueños.

Las entradas todavía están a la venta desde 17,70 euros en Ataquilla.com. ¡No te pierdas esta oportunidad de asistir a un espectáculo de ilusionismo inolvidable!

Psych Fest

Cartel de la edición 2025 del Psych Fest en Vigo

El viernes 10 y el sábado 11 tendrá lugar el Festival Psych, un evento en el que diferentes grupos y artistas estatales reunirá a varios amantes de la música en la sala Masterclub de la ciudad olívica.

La programación para ambos días:

Viernes, 10 de octubre

21:30 horas - Mil Homes

22:30 horas - The Miffs

23:30 horas - Atomic Vulture

Sábado, 11 de octubre

21:30 horas - Totengott

22:30 horas - Madmess

23:30 horas - Travo

IX edición del Trail Montes de Vigo

Cartel de la edición 2025 del Trail Montes de Vigo

El domingo 12 cerramos el fin de semana con una prueba de atletismo en el Parque Forestal de Beade, que será el mismo lugar de salida y meta.

Consistirá en dos modalidades de trail: el largo será de 22 kilómetros, mientras que el corto se limitará a los 12 kilómetros. El primero empezará a las 10:00 horas, mientras que el segundo será a las 10:30 horas.

Las diferentes categorías en las que se podrá competir serán absoluta (tanto femenina como masculina) y master A, B y C.