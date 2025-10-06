Un aficionado del Gijón visita Balaídos y alucina con lo que ve: "Tengo los pelos como escarpias"

El Celta se encuentra en uno de sus mejores momentos. Recién llegado a Europa después de casi una década sin acoger competiciones europeas, jugadores y afición viven con entusiasmo un presente que premia años de esfuerzo y lucha.

La conexión del equipo con la afición y con Galicia es evidente: desde himnos cargados de identidad como Oliveira dos cen anos y el reciente Voltarei, hasta guiños culturales como la presencia de peliqueiros en carnavles o actuaciones de grupos gallegos en directo.

"Qué locura lo de Balaídos"

Senén Morán, periodista y aficionado del Sporting, se ha hecho viral con un vídeo que ha subido a sus redes sociales acudiendo al estadio de Balaídos para ver un partido del Celta. En él, graba el momento en que suena el himno de Oliveira dos cen anos, mientras miles de celtistas ondean sus banderas, levantan sus bufandas y cantan a pleno pulmón.

"Increíble, Balaídos", y continúa muy alucinado: "Qué pasada tío... ¡qué barbaridad!". En medio del estruendo, se escuchan más reacciones por su parte: "Tengo los pelos como escarpias". Y es que el ambiente del estadio celeste, entregado a su equipo, emociona a cualquiera que lo vive.

"Estoy flipando con lo que aprieta Balaídos, no me lo esperaba", dice en otro de sus vídeos que subió sobre su experiencia en Vigo. Así, este clip refleja no solo la intensidad de la afición celtista, sino también el impacto que causa en quienes lo viven por primera vez.

Y no hay mayor ejemplo que este periodista y creador de contenido asturiano, seguidor del Sporting de Gijón, que actualmente se encuentra en la Liga Hypermotion.

"Fijaos el estruendo, madre mía, vaya campo tú. Sí señor", añade, después de subir otro clip en el que simplemente afirma: "Es precioso", al mostrar una panorámica del estadio después de sus obras.

Balaídos es mucho más que un estadio, para sus aficionados es un símbolo de identidad. Un lugar en el que celebrar el orgullo de ser celtista, vigués y gallego. Tanto es así, que incluso un aficionado de otro equipo sale rendido ante el calor de la afición del Celta de Vigo.