Este es el instituto de Galicia donde estudió Feijóo: público y con casi 60 años de historia

Alberto Núñez Feijóo nació en 1961 en Ourense, aunque parte de su infancia transcurrió en León, donde estuvo internado en el Colegio Marista Champagnat desde septiembre de 1972 hasta finales de junio de 1975.

Según recogen las crónicas, el actual presidente del Partido Popular (PP) llegó a este centro por mediación de un hermano de su abuela, que era marista. No obstante, cursó el Bachillerato y el COU en su ciudad natal, Ourense.

Este es el instituto de Galicia donde estudió Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El Instituto Eduardo Blanco Amor, situado en la calle Vicente Risco, fue el centro en el que Alberto Núñez Feijóo cursó sus estudios en los años previos a la universidad. Allí completó sus últimos cursos antes de acceder a la universidad y emprender el camino que más tarde lo llevaría a la política.

En este sentido, el IES Eduardo Blanco Amor está gestionado por la Xunta de Galicia, lo que lo clasifica como un centro público de enseñanza. Además, al no aparecer en su descripción ninguna referencia a una confesión religiosa, el centro se considera laico.

Para hablar de sus orígenes hay que remontarse a los años 60, cuando se inauguró el Instituto como centro nacional de enseñanza media masculina.

Poco tiempo después, el número de alumnos alcanzó los 1.077 y se comenzó a impartir el Curso de Orientación Universitaria (COU). A mediados de los 70 se implantó el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), momento en el que el centro pasó a ser mixto.

En la actualidad, el IES Eduardo Blanco Amor tiene matriculados alrededor de 600 alumnos y cuenta con una plantilla que supera los 60 profesores. En el curso 2017-18 fue autorizado para impartir Pluribach, un Bachillerato de especialización de idiomas; y un año más tarde, para impartir STEMbach, centrado en ciencia y tecnología.

Siguientes pasos de Feijóo

Tras finalizar sus estudios de secundaria en el IES Eduardo Blanco Amor de Ourense, Feijóo se trasladó a Santiago de Compostela para cursar la carrera de Derecho, de la que se licenció en 1984.

Desde 1985 es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta (actualmente en excedencia), pero no fue hasta 1991 cuando inició su carrera política institucional, siendo nombrado director general técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.

En los años siguientes se trasladó a Madrid para formar parte del equipo de José María Aznar. Sin embargo, en 2003 regresó a Galicia y, en 2006, fue elegido presidente del PP gallego.

En 2009 asumió la presidencia de la Xunta de Galicia, cargo que ocupó hasta 2022, cuando pasó a ser presidente del PP a nivel nacional, con el objetivo de disputar la presidencia del Gobierno frente a Pedro Sánchez.