Vigo Porté 2026 presenta sus grandes novedades: el jurado contará con un prestigioso juez de Nueva York

Vigo Porté convertirá, un año más, a la ciudad olívica en la capital internacional de la danza. Este jueves, han presentado la nueva edición, que llega con grandes novedades: más internacionalidad y más bailes.

"Cada edición de Vigo Porté es un nuevo reto y una nueva ilusión. En 2026 presentamos un proyecto renovado, con importantes novedades que refuerzan nuestro compromiso con la danza, con el talento emergente y con la proyección internacional de Vigo", ha destacado la directora del evento, Lorena López.

El evento de este jueves, organizado en Vialia Vigo, ha servido a la organización para presentar alguna de sus grandes novedades para la nueva edición de 2026. Entre ellas, López ha avanzado que, por primera vez en Galicia, el jurado contará con un prestigioso juez de Broadway Dance Center.

Desde Nueva York, Estados Unidos, aterrizará en la ciudad olívica Eric John Campros, que estará acompañado por destacados profesionales como Aaron Cobos, Alfonso & Mónica, Ángel Lara, Christian Sánchez, Cristian & Mario, Frank Leal, Jonatan Díaz, Lauren Montero y Yana Olina.

Además, la directora del evento también ha desvelado que se incorpora la disciplina Contemporáneo, así como un nuevo galardón: el Premio al Mejor Bailarín/a. En total, ha explicado, se repartirán más de 7.500 euros en premios, junto con becas nacionales e internacionales.

La presentación ha contado con la participación de la Xunta de Galicia y de la Deputación de Pontevedra, patrocinadores del Vigo Porté. "Vigo Porté es un escaparate de talento, esfuerzo y creatividad", ha indicado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez.

Renovación del Premio PorAmérica y responsabilidad social

La edición 2026 trae consigo la renovación del Premio PortAmérica, en colaboración con Esmerarte, que ya ha anunciado más sorpresas. "Estamos muy felices de renovar la colaboración y esperamos llevarla un poquito más allá en su 14ª edición, mismo número que celebrará PortAmérica", ha afirmado la directora de Comunicación y Marketing de Esmerarte Industrias Creativas, Cristina García.

Por otro lado, Vigo Porté ha anunciado que donará 2 euros de cada inscripción a la Fundación Alba Torres Carrera, organización sin ánimo de lucro que "tiene como objetivo ayudar a la infancia y a la juventud a través de la promoción de la calidad de la enseñanza y de la libertad educativa".