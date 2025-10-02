Regresa uno de los mercadillos más emblemáticos de Vigo: apuesta por la artesanía y la tradición

El sábado 18 de octubre tendrá lugar la segunda edición del Mercado Cerámico en el mercado de Teis (Vigo). Los vigueses volverán a reunirse alrededor de un evento en el que la artesanía tiene todo el protagonismo con el fin de mantener la esencia y tradición gallega.

"No todo el pescado está vendido", anuncian en sus redes sociales como avance de lo que sucederá este mes en el mercado de Teis. "Talleres, concertos, actuacións e moito máis", será un poco de lo que se vivirá en esta cita que promete reunir a muchos interesados.

Apuesta por la artesanía y la tradición

El barrio vigués de Teis se prepara para celebrar la II edición del Mercado Cerámico, un evento que tendrá lugar el 18 de octubre en el espacio del reconocido mercado de Teis, uno de los lugares más populares para cualquier vecino de la ciudad olívica.

Se trata de una propuesta innovadora que combina la actividad principal del mercado con más de 20 expositores dedicados íntegramente a la cerámica, ofreciendo una jornada perfecta para el disfrute de todos los públicos, con independencia de su edad.

Durante todo el día, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, el público podrá visitar puestos con piezas de cerámica funcional, diseño, orfebrería y otras expresiones artísticas de esta disciplina, que está tan en auge en los últimos tiempos.

La organización apuesta también por la participación de todos los vecinos con talleres gratuitos de torno y cerámica artística, en los que será posible iniciarse o perfeccionar técnicas manuales de este oficio para formar parte de la tradición y vivirla en primera persona.

Estos talleres, con plazas limitadas, necesitan de una inscripción previa para formar parte de ellos. Si te interesa, tan solo debes enviar un email a mercadoceramicoteis@gmail.com y la propia organización se pondrá en contacto contigo.

La programación se completará con música en directo, teatro para los más pequeños y muchas más sorpresas, haciendo de este mercado un punto de encuentro cultural. No pierdas detalle y estate atento a todas las novedades que aporte la organización a través de sus redes.